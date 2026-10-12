Les livraisons de missiles intercepteurs Patriot à la Pologne seront retardées, selon un haut responsable militaire

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Les livraisons de certains systèmes d'armement américains à la Pologne devraient être retardées, notamment celles des missiles intercepteurs destinés au système de défense aérienne Patriot, a déclaré lundi le général Ireneusz Nowak, commandant des opérations de l'armée polonaise.

Reuters avait rapporté en avril que des responsables américains avaient informé certains de leurs homologues européens que certaines livraisons d’armes déjà prévues risquaient d’être retardées, car la guerre en Iran puise dans les stocks d’armes.

« À ce stade, il semble que nous soyons également concernés. C’est particulièrement visible dans le domaine des missiles Patriot PAC-3 MSE: leur livraison sera sans aucun doute retardée », a déclaré Nowak lors d’une table ronde au Forum de sécurité de Varsovie.

« D’une manière générale, il y aura des répercussions et il y aura… des retards supplémentaires sur les livraisons déjà programmées ou faisant déjà l’objet d’un contrat. »