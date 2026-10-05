Election au Brésil : Flavio Bolsonaro en position de force, Trump salue "une grande victoire"

Flavio Bolsonaro, sénateur de droite et candidat à la présidentielle pour le Parti libéral (PL), réagit à l’annonce des résultats partiels de l’élection présidentielle à Brasilia, le 4 octobre 2026 ( AFP / Evaristo SA )

En position de force en vue du second tour de la présidentielle au Brésil, le candidat conservateur Flavio Bolsonaro a reçu lundi le soutien de Donald Trump pour sa "grande victoire" face au président sortant de gauche Lula.

Le sénateur Bolsonaro, 45 ans, a créé la surprise dimanche en obtenant 47% des suffrages au premier tour de la présidentielle, contre 45% pour Luiz Inacio Lula da Silva.

Les sondages donnaient pourtant un léger avantage au président octogénaire, en quête d'un quatrième mandat non consécutif. Le second tour est prévu le 25 octobre.

Avec 56 millions de voix, Flavio Bolsonaro a même fait mieux que son père, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui en avait engrangé 49 millions quand il avait été élu en 2018 et 51 millions quand il avait perdu face à Lula en 2022.

Le président américain Donald Trump a salué lundi cette performance : "C'est une grande victoire - serrée, mais une très, très grande victoire. Incroyable".

Encouragé par le locataire de la Maison Blanche, le camp conservateur a engrangé dernièrement les victoires en Amérique latine. Un basculement à droite de la première économie de la région serait retentissant.

Bourse euphorique

Les résultats ont été salués également par une hausse de plus de 9% à la mi-journée à la Bourse de Sao Paulo - et l'indicateur Ibovespa a atteint un record historique en dépassant les 200.000 points.

Jerson Zanlorenzi, responsable du bureau des actions au sein de la banque d'investissement BTG Pactual, a déclaré à l'AFP que le marché considérait Flavio Bolsonaro comme "plus aligné sur les besoins économiques et budgétaires du Brésil".

Le candidat conservateur a promis une plus grande rigueur budgétaire, des baisses d'impôts et moins d'Etat. Il s'est aussi engagé à une lutte plus ferme contre l'insécurité galopante.

Le fils Bolsonaro, qui était encore méconnu à l'échelle nationale il y a quelques mois, se décrit comme "plus modéré" que son père, qui purge à domicile une peine de 27 ans de prison pour une tentative de coup d'Etat contre Lula en 2022.

"Tsunami" anti-Lula

S'il est élu au second tour, il bénéficiera d'un Parlement penchant fortement à droite. Sa formation, le Parti libéral (PL), a presque doublé ses sièges au Sénat, passant de 15 à 28, avec par exemple l'élection de l'ancienne première dame Michelle Bolsonaro.

Un raz-de-marée de droite a aussi eu lieu à la Chambre des députés, où Nikolas Ferreira, 30 ans, figure de la nouvelle génération conservatrice, a été réélu avec trois millions de voix, un record pour un député au Brésil.

Pour l'analyste Thomas Traumann, l'élection a révélé un "tsunami de sentiment anti-PT", en référence au Parti des travailleurs de Lula, qui a gouverné la majeure partie du temps depuis une vingtaine d'années.

Cela fait de Flavio Bolsonaro "le favori pour remporter la présidence, et cela pourrait le placer dans une position encore plus forte pour gouverner que son père", explique-t-il à l'AFP.

"La fin de l'ère du PT est décrétée", a lancé dimanche soir le fils aîné de Jair Bolsonaro.

Abstention

Le président de gauche a reconnu que le résultat était "inattendu". "Nous sommes dans les prolongations, et c'est là que nous allons convaincre le peuple brésilien", a-t-il cependant assuré.

Il a centré sa campagne sur la défense de la souveraineté face aux pressions de Donald Trump, qui a infligé plusieurs vagues de surtaxes douanières au Brésil.

Il a aussi mis en avant ses programmes sociaux, qui dans les années 2000 ont sorti des millions de Brésiliens de la pauvreté.

Pour la politologue Carolina Botelho, de l'Université de l'État de Rio de Janeiro, "Lula a encore ses chances" de l'emporter et devra tenter de convaincre les quelque 21% d'abstentionnistes et les électeurs qui ont voté blanc.

Elle rappelle toutefois que le candidat qui a terminé en tête du premier tour a toujours été élu depuis 1989, première élection directe après la fin de la dictature militaire (1964-1985).

Résultats au 1er tour de l'élection présidentielle du Brésil, le 4 octobre, des deux candidats qui se sont qualifiés pour le 2nd tour, le 25 octobre 2026 ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Flavio Bolsonaro, lui, peut espérer bénéficier du report des voix des autres candidats, qui ont totalisé environ 8% au premier tour. Ils sont de droite pour la plupart.