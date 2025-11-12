Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour novembre augmentent à l'expiration, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour novembre ont atteint 1 604 lots ou 160 400 tonnes à l'expiration, contre 1 258 lots en octobre, selon les données de l'Intercontinental Exchange mercredi.

Le contrat a expiré à 771,75 dollars la tonne.