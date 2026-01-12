Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour janvier augmentent à l'expiration, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour janvier ont atteint 2 902 lots ou 290 200 tonnes à l'expiration, contre 791 lots en décembre, selon les données de l'Intercontinental Exchange lundi.

Le contrat a expiré à 621 dollars la tonne.