Les livraisons d'avions et la demande dans le secteur de la défense font grimper le bénéfice d'Airbus au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Tim Hepher et Florence Loeve

Airbus AIR.PA a maintenu ses prévisions financières et industrielles après avoir annoncé mercredi un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, portés par une hausse des livraisons d’avions de ligne et par les progrès réalisés dans le secteur de la défense.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial a indiqué que son résultat d'exploitation ajusté trimestriel avait progressé de 54 % pour atteindre 2,43 milliards d'euros, tandis que son chiffre d'affaires avait augmenté de 28 % pour s'établir à 20,53 milliards d'euros, grâce notamment à une forte hausse des livraisons d'avions commerciaux après un début d'année morose.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que ce résultat très suivi s’établisse à 2,19 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 20,25 milliards.

Ces résultats trimestriels ont été publiés quelques jours après qu’Airbus a fait part d'une confiance accrue dans sa capacité à accélérer la production, alors que le secteur aérospatial, durement touché, commence à surmonter les perturbations d’approvisionnement.

L’entreprise vise un quasi-doublement de ses bénéfices et un meilleur rendement pour ses actionnaires d’ici 2029.

Airbus a livré 237 appareils au deuxième trimestre, soit une hausse de 39 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour l’ensemble de l’année, le groupe maintient son objectif d’environ 870 livraisons d’avions commerciaux et n’a pas modifié ses prévisions financières, notamment un résultat d’exploitation ajusté de 7,5 milliards d’euros.

Airbus a maintenu son objectif de porter la production de la famille A320 à un rythme compris entre 70 et 75 appareils par mois d’ici fin 2027, pour se stabiliser ensuite à 75 par mois. Le groupe a toutefois cessé de mentionner le motoriste Pratt & Whitney RTX.N comme facteur déterminant de cette montée en puissance.

La filiale RTX RTX.N a déclaré la semaine dernière au salon aéronautique de Farnborough que les perturbations liées à la maintenance des moteurs, qui se sont traduites par une baisse des quantités disponibles pour la production d’avions, s’atténuaient.

Airbus a indiqué que le bénéfice trimestriel de sa division Défense et Espace avait bondi de 90 % pour atteindre 357 millions d’euros, grâce à la fois à la hausse des volumes de ventes et à l’amélioration de la rentabilité, dans un contexte de poursuite de la politique de dépenses de l’Europe.

Son concurrent Boeing BA.N a annoncé mardi une perte trimestrielle supérieure aux prévisions, mais a généré un flux de trésorerie disponible positif grâce à l’accélération de ses plans de redressement.