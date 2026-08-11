Les livraisons d'avions Boeing ont chuté de 17 % en juillet

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Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 53 avions en juillet, soit cinq de plus que l'année précédente, mais ce chiffre marque une forte baisse par rapport aux 64 appareils livrés en juin. Le constructeur américain est resté en retrait par rapport à son concurrent européen Airbus

AIR.PA , qui a livré 67 avions en juillet.

Boeing a également enregistré 30 nouvelles commandes après prise en compte des annulations en juillet, parmi lesquelles figurent quelques commandes annoncées lors d’un salon aéronautique de Farnborough plutôt morose.

* Les livraisons de juillet comprennent 39 exemplaires du 737 MAX, le best-seller de Boeing, et 10 787, ainsi qu’un 777-cargo et trois 767.

* Au 31 juillet, Boeing a livré 367 avions cette année, dont 279 737 MAX et 50 787.

* Boeing a enregistré 38 nouvelles commandes et huit annulations en juillet, ce qui se traduit par un solde net de 30 nouvelles commandes. Les commandes de juillet comprennent 18 737 MAX et 19 787. La plupart de ces commandes avaient été annoncées lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet.

* La plus importante annonce de commande de Boeing à Farnborough concernait 100 737 MAX destinés au géant irlandais de la location-financement SMBC Aviation, deuxième société de location-financement au monde. Cette commande avait toutefois été enregistrée en juin comme provenant d’un client non identifié.

* Au 31 juillet, Boeing a enregistré plus de 130 commandes pour le 737-10, la plus grande variante de la gamme MAX, selon la société.