Les livraisons d'Airbus ont atteint un niveau record en septembre, selon certaines sources

(Refonte à l'aide de données provenant de sources, ajout d'un arrière-plan et de jalons tout au long du texte) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a livré 73 avions à réaction en septembre, un chiffre supérieur aux prévisions et un record pour ce mois de l'année, alors que les retards dans les livraisons de moteurs ont montré des signes d'amélioration, selon des sources industrielles.

Airbus a refusé de commenter ce chiffre, qui est supérieur aux prévisions antérieures des analystes de 69 à 70 livraisons.

La percée des livraisons en septembre, en hausse par rapport aux 61 unités du même mois l'année dernière, permet au total cumulé depuis janvier de dépasser pour la première fois le chiffre de 2024 depuis le début de l'année.

Toutefois, Airbus doit encore réaliser un quatrième trimestre record avec 313 livraisons entre octobre et décembre, soit une hausse de 16 % par rapport aux trois derniers mois de 2024, pour atteindre son objectif de 820 livraisons pour l'année entière, a déclaré l'analyste indépendant Rob Morris.

Le précédent pic du quatrième trimestre était de 297 en 2018, a-t-il ajouté.

Le chiffre de septembre implique qu'Airbus a livré 507 avions entre janvier et septembre, soit une hausse de 2% par rapport aux 497 des neuf premiers mois de l'année dernière. Les livraisons au stade semestriel ont diminué de 5%.

Jefferies, qui estime à 69 le nombre de livraisons en septembre, a déclaré cette semaine que le mois avait connu une augmentation notable par rapport à l'année précédente, ce qui suggère une atténuation des récentes lacunes dans l'approvisionnement en moteurs provenant principalement de CFM

GE.N SAF.PA .

Les données provisoires de la société d'analyse Cirium indiquent que les livraisons de septembre s'élèvent à 70 appareils.

Airbus a vu la production de son monocouloir A320 freinée par des retards de livraison de moteurs, tout en se débattant avec des plans visant à augmenter la production de son modèle le plus vendu à 75 appareils par mois.

Malgré cela, la société européenne de 54 ans est sur le point d'entrer dans l'histoire de l'industrie, car le nombre total de livraisons d'A320 devrait égaler celui du Boeing 737 - soit plus de 12 250 appareils chacun - pour devenir l'avion de ligne le plus vendu, a déclaré M. Morris.

Airbus publiera ses données mensuelles sur les commandes et les livraisons le 8 octobre.