Les livraisons d'Airbus A330 perturbées après l'oubli d'un outil dans un avion

( AFP / BERTRAND GUAY )

Un outil oublié dans un avion livré par Airbus a perturbé pendant plusieurs mois les livraisons d'A330, qui ont désormais repris, a-t-on appris jeudi auprès de l'avionneur européen.

"Nous avons récemment identifié un problème de qualité isolé sur le plan horizontal au niveau de la queue d'un A330", a indiqué un porte-parole d'Airbus dans un communiqué.

"Cela nous a amenés à inspecter les A330 dans le processus de production, ralentissant les livraisons mensuelles lors de l'été", a ajouté ce porte-parole.

Une source a indiqué à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, que ce "problème de qualité" venait d'un outil retrouvé dans l'appareil après sa livraison, ce qui n'avait pas mis en péril la sûreté.

L'incident a contraint Airbus à inspecter les autres A330 en passe d'être livrés et les procédures prévues pour éviter ce genre d'oubli. L'usine où il s'est produit n'a pas été précisée.

"C'est un simple problème qualité, pas un problème critique. L'incidence sur les flux, les cadences, est limitée. Et les livraisons ont repris", a ajouté cette source.

Les chiffres d'Airbus, disponibles jusqu'au 31 juillet, montrent qu'aucun A330 n'a été livré après la fin mai. Ce modèle gros porteur avait représenté moins de 5% des livraisons du groupe en 2025, qui sont concentrées pour plus de trois quarts dans la famille de monocouloirs A320.

En juillet, l'avionneur européen a livré au total 67 appareils, autant que le même mois de l'année précédente. Sur les sept premiers mois de l'année, Airbus en est à 418 livraisons.

L'objectif est de porter cette année à 870 le record de livraisons annuelles, mieux qu'en 2019, où il avait été établi à 863 appareils.

Pour y parvenir, Airbus va être contraint d'augmenter sa cadence au second semestre, ce qui doit être permis, entre autres, par l'inauguration en juin, dans l'usine de Blagnac à côté de Toulouse, d'une seconde chaîne d'assemblage pour l'A320.

Le constructeur assemble des avions sur dix chaînes dans le monde, en France, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis.