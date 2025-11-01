Les liquidités de Berkshire augmentent en même temps que les bénéfices, signe de prudence avant le départ de Buffett

Berkshire reste un vendeur net d'actions, pas de rachats

Buffett se prépare à céder son titre de directeur général à Greg Abel

L'action Berkshire est à la traîne de l'ensemble du marché

La société Berkshire Hathaway

BRKa.N a indiqué samedi qu'elle restait prudente face aux marchés, laissant ses liquidités gonfler jusqu'au niveau record de 381,7 milliards de dollars, même si les bénéfices ont augmenté, dans son dernier rapport financier avant que Warren Buffett ne quitte son poste de directeur général.

Entre juillet et septembre, le conglomérat de Buffett a également vendu plus d'actions qu'il n'en a achetées pour son portefeuille d'actions de 283,2 milliards de dollars, qui comprend notamment Apple AAPL.O et American Express AXP.N , ce qui représente le 12e trimestre consécutif de ventes nettes.

Berkshire n'a pas non plus racheté ses propres actions, ce qui représente le cinquième trimestre consécutif sans rachat, bien que le cours de son action ait été nettement inférieur à celui du marché.

BUFFETT SE PRÉPARE À TIRER SA RÉVÉRENCE ET ABEL À PRENDRE LA RELÈVE

Buffett, 95 ans, laisse s'accumuler les liquidités alors qu'il se prépare à mettre fin à son mandat de six décennies en tant que directeur général à la fin de l'année.

Le vice-président Greg Abel, 63 ans, succédera au légendaire investisseur, mais Buffett restera président.

Abel est connu pour être un gestionnaire plus pragmaticque que Buffett. La manière dont il dépensera les liquidités de Berkshire n'est pas encore claire, ce qui pourrait inclure le versement du premier dividende du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, depuis 1967.

Berkshire prévoit d'utiliser 9,7 milliards de dollars de liquidités pour acheter l'activité de produits chimiques OxyChem d'Occidental Petroleum OXY.N , une transaction annoncée au début du mois d'octobre.

LE BÉNÉFICE NET AUGMENTE, AIDÉ PAR DES GAINS SUR LES ACTIONS

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 34 % pour atteindre 13,49 milliards de dollars, soit environ 9 376 dollars par action de catégorie A, contre 10,09 milliards de dollars un an plus tôt.

Les résultats d'exploitation ont bénéficié de prévisions de pertes plus faibles dans certaines des activités d'assurance et de réassurance de Berkshire, bien que l'assureur automobile Geico ait fait état de gains de souscription plus faibles, car il a dépensé davantage pour acquérir de nouvelles polices.

Le bénéfice net trimestriel, y compris les gains et les pertes sur les investissements en actions, a augmenté de 17 % pour atteindre 30,8 milliards de dollars, soit 21 413 dollars par action de catégorie A, contre 26,25 milliards de dollars un an plus tôt.

Buffett minimise les résultats nets parce qu'ils incluent les gains et les pertes sur les actions que Berkshire ne vend pas. Cela ajoute de la volatilité et Buffett estime que les résultats nets sont inutiles pour comprendre son entreprise.

LE COURS DE L'ACTION EST À LA TRAÎNE PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DU MARCHÉ

Les investisseurs ont exprimé leur appréhension quant aux perspectives de Berkshire et au changement de direction en cours en vendant ses actions.

Depuis que Buffett a annoncé le 3 mai qu'il quitterait ses fonctions , le cours de l'action Berkshire a chuté de 12 % et a été à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de 32 points de pourcentage.

Sur l'ensemble de l'année 2025, Berkshire accuse un retard de 11 points de pourcentage par rapport à l'indice.

Berkshire possède près de 200 entreprises, dont des entreprises de services publics et de production d'énergie renouvelable, des entreprises chimiques et industrielles, ainsi que des marques de consommation familières telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies.

Il n'a pas fait d'acquisition majeure depuis qu'il a payé 32,1 milliards de dollars pour Precision Castparts en 2016, bien qu'il ait ensuite acheté Pilot Travel Centers pour 13,6 milliards de dollars et la holding d'assurance Alleghany pour 11,5 milliards de dollars.