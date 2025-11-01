Gaza: des corps rendus par le Hamas ne sont pas ceux d'otages, nouvelles frappes israéliennes

Des employés de l'hôpital Nasser à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza transportent l'une des dépouilles remises à Gaza par les autorités israéliennes, via la Croix-Rouge, le 31 octobre 2025 ( AFP / - )

Les autorités israéliennes ont déclaré samedi que les trois corps qu'elles avaient reçus de Gaza la veille dans le cadre de l'accord de trêve n'étaient pas ceux d'otages détenus dans le territoire palestinien, où l'armée israélienne a poursuivi ses frappes, selon une source du Hamas.

Trois semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu sous la pression américaine, des tirs de l'armée israélienne et des frappes aériennes ont été entendus samedi autour de Khan Younès (sud), a dit à l'AFP cette source à Gaza.

La trêve est entrée en vigueur le 10 octobre après deux ans de guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023 lors de laquelle plus de 250 personnes avaient été enlevées.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a remis les derniers 20 otages retenus vivants à Israël, en échange de centaines de prisonniers, ainsi que 17 dépouilles de captifs, sur les 28 qu'il s'était engagé à restituer.

Samedi matin, un laboratoire médico-légal a confirmé que trois nouveaux corps remis la veille par le Hamas via la Croix-Rouge n'étaient pas ceux d'otages, selon un porte-parole de l'armée israélienne.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé avoir proposé de remettre à Israël "trois échantillons provenant d'un certain nombre de restes non identifiés". "Cependant, l'ennemi a refusé (...) et exigé les corps pour examen", a-t-il dit.

Bar Kupershtein (gauche), un des otages israéliens libéré de Gaza après avoir été enlevé le 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël, participe à une cérémonie religieuse à Tel Aviv le 31 octobre avec des prières pour le retour des dépouilles des derniers otages retenus dans le territoire palestinien ( AFP / Jack GUEZ )

Dix corps d'otages du 7-Octobre seraient encore à Gaza, ainsi que celui d'un soldat mort durant une précédente guerre en 2014. Tous sont Israéliens sauf un Tanzanien et un Thaïlandais.

Les autorités israéliennes et le Forum des familles des otages ont déjà exprimé leur colère face aux retards successifs dans la remise des corps des otages.

- "Ni eau ni électricité" -

A plusieurs reprises ces derniers jours, le gouvernement israélien a accusé le Hamas de violer l'accord de trêve. Et les familles des otages ont exigé des mesures plus sévères pour contraindre le groupe palestinien à se conformer à l'accord.

Vue prise en territoire israélien de décombres laissés par plus de deux ans de guerre dans la bande de Gaza, le 30 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Deux fois depuis le 10 octobre, Israël a aussi mené des bombardements meurtriers sur Gaza, disant agir en représailles à des tirs qui ont tué trois de ses soldats.

Le 19 octobre, les bombardements israéliens avaient fait au moins 45 morts et mardi 104, selon des sources palestiniennes.

Sur le terrain, la situation humanitaire et sécuritaire reste alarmante.

"La nuit dernière, j'ai entendu plusieurs fois des coups de feu provenant des forces d'occupation. Nous n'avons ni nourriture ni eau pour boire ou nous laver. La situation est critique. La trêve a commencé, mais la guerre n'est pas terminée", a dit à l'AFP Hisham al-Bardai, un père de famille de 37 ans.

"Nous vivons avec la douleur de la perte, et la douleur et la dureté de la vie elle-même", a aussi déploré Amer Abu Al-Tarabeeh, 40 ans, qui a perdu une grande partie de sa famille à Beit Lahia (nord de Gaza).

- Aide pillée -

L'accord de cessez-le-feu prévoit le déploiement dans le territoire palestinien d'une Force de stabilisation internationale, qui doit être composée en majorité de pays arabes et musulmans, pour y superviser la sécurité à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.

Cette Force doit aussi former et soutenir des policiers palestiniens avec le soutien de l'Egypte et de la Jordanie, ainsi que sécuriser les zones frontalières et empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas.

Samedi, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé sur X que le Centre de coordination militaro-civil (CMCC, chargé de surveiller le cessez-le-feu et de préparer la transition à Gaza) a "observé des opérateurs présumés du Hamas en train de piller un camion d'aide" faisant partie d'un convoi humanitaire "apportant une assistance nécessaire de partenaires internationaux aux Gazaouis dans le nord de Khan Younès".

La Jordanie et l'Allemagne ont jugé samedi que la Force devrait bénéficier d'un mandat de l'ONU. La Turquie accueillera de son côté lundi à Istanbul une réunion des ministres des Affaires étrangères de pays musulmans en soutien au plan de paix.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.858 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.