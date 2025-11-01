 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soudan: craintes de la poursuite des exactions à El-Facher
information fournie par AFP 01/11/2025 à 12:37

Manifestation le 31 octobre 2025 à Omdurman, ville sous contrôle de l'armée, pour dénoncer les "atrocités" à El-Facher, ville du Darfour prise le 26 octobre par les paramilitaires des FSR. ( AFP / Ebrahim Hamid )

Manifestation le 31 octobre 2025 à Omdurman, ville sous contrôle de l'armée, pour dénoncer les "atrocités" à El-Facher, ville du Darfour prise le 26 octobre par les paramilitaires des FSR. ( AFP / Ebrahim Hamid )

De nouvelles images satellites et l'ONG Médecins sans frontières (MSF) suggèrent samedi la poursuite des massacres dans la ville soudanaise d'El-Facher, près d'une semaine après sa prise par les paramilitaires.

Alors que les informations sur des violences contre les civils se multiplient, les chefs de la diplomatie allemande et britannique ont alerté sur une situation "absolument apocalyptique" et "véritablement terrifiante" sur le terrain.

Après 18 mois de siège, les Forces de soutien rapides (FSR, paramilitaires) de Mohamed Daglo ont pris dimanche El-Facher, dernière grande ville du Darfour (ouest) qui échappait encore à leur contrôle dans leur guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane.

Selon le Laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale, qui analyse des vidéos et des images satellites, les dernières images datant de vendredi ne "montrent aucun mouvement à grande échelle" à El-Facher, ce qui suggère que la majorité de sa population est "morte, capturée ou cachée".

Le laboratoire a identifié au moins 31 groupes d'objets correspondant à des corps humains entre lundi et vendredi, dans différents quartiers, sur des sites universitaires et des sites militaires. "Les indices montrant que les massacres se poursuivent sont clairement visibles", conclut-il.

- "Tuées, retenues, pourchassées" -

MSF a lui aussi dit craindre samedi qu'un "grand nombre de personnes" y soient toujours "en grave danger de mort" et que les civils soient empêchés par les FSR et leurs alliés "d'atteindre des zones plus sûres" comme Tawila.

Des milliers de personnes ont déjà fui El-Facher pour cette ville située à environ 70 km à l'ouest, et où les équipes de MSF se sont préparées à faire face à un afflux massif de déplacés et de blessés.

Des survivants ont raconté à l'ONG que les personnes ont été séparées selon leur sexe, âge ou identité ethnique présumée, et que beaucoup sont toujours détenues contre rançon. Un survivant a rapporté des "scènes horribles" où des combattants écrasaient des prisonniers avec leurs véhicules.

"Le nombre de personnes arrivées à Tawila est très faible (...) Où sont toutes les personnes manquantes, qui ont déjà survécu à des mois de famine et de violence à El-Facher?" s'interroge Michel-Olivier Lacharité, responsable des opérations d'urgence chez MSF. "D'après ce que nous disent les patients, la réponse la plus probable, bien qu'effrayante, est qu'elles sont tuées, retenues et pourchassées lorsqu'elles tentent de fuir", relate-t-il.

Au total, plus de 65.000 civils ont fui El-Facher, où des dizaines de milliers de personnes sont encore piégées, selon l'ONU. Avant l'assaut final des paramilitaires, la ville comptait environ 260.000 habitants.

- "Apocalyptique" -

Depuis dimanche, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme des FSR procédant à des exécutions sommaires à El-Facher, les paramilitaires affirmant que plusieurs de ces enregistrements ont été "fabriqués" par des sites liés à l'armée.

Les paramilitaires ont affirmé jeudi avoir arrêté plusieurs de leurs combattants soupçonnés d'exactions lors de la prise d'El-Facher, l'ONU réclamant vendredi des enquêtes "rapides et transparentes" après des "témoignages effroyables" d'atrocités dans cette localité.

S'exprimant en marge d'une conférence à Bahreïn, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a décrit samedi la situation à El-Facher comme "absolument apocalyptique", évoquant comme l'ONU la "pire crise humanitaire du monde". "Les FSR se sont publiquement engagés à protéger les civils et devront rendre compte de leurs actions", a-t-il ajouté.

"Les informations qui nous parviennent du Darfour ces derniers jours sont véritablement terrifiantes", a déclaré son homologue britannique Yvette Cooper, évoquant les "atrocités commises, exécutions de masse, famine et le viol comme arme de guerre".

Le Soudan est déchiré depuis avril 2023 par une guerre opposant l'armée, qui contrôle l'est et le nord du pays, et les FSR, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour, une région vaste comme la France métropolitaine.

Les pourparlers en vue d'une trêve, menés depuis plusieurs mois par un groupe réunissant les Etats-Unis, l'Egypte, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sont dans l'impasse, selon un responsable proche des négociations.

Les FSR ont reçu armes et drones des Emirats arabes unis, selon des rapports de l'ONU, tandis que l'armée bénéficie de l'appui de l'Egypte, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de la Turquie, selon des observateurs. Tous nient toute implication.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Portrait de la présidente sortante et candidate à la présidentielle en Tanzanie Samia Suluhu Hassan lors d'un meeting à Stone Town (Tanzanie), le 26 octobre 2025 ( AFP / MARCO LONGARI )
    Tanzanie: la présidente proclamée gagnante après trois jours de violences
    information fournie par AFP 01.11.2025 13:18 

    En Tanzanie, la cheffe de l'Etat sortante Samia Suluhu Hassan a été proclamée samedi vainqueur de la présidentielle avec près de 98% des voix, après trois jours de violences électorales dans lesquelles des centaines de personnes ont été tuées selon l'opposition. ... Lire la suite

  • Des employés de l'hôpital Nasser à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza transportent l'une des dépouilles remises à Gaza par les autorités israéliennes, via la Croix-Rouge, le 31 octobre 2025 ( AFP / - )
    Gaza: nouveau déboire sur les dépouilles d'otages, frappes israéliennes
    information fournie par AFP 01.11.2025 13:03 

    Le processus de restitution des dépouilles d'otages enlevés en Israël le 7 octobre 2023 a connu un nouveau déboire samedi avec la remise de trois corps par le Hamas qui ne sont pas ceux d'otages. Selon une source sécuritaire à Gaza, des tirs de l'armée israélienne ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 31 octobre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    L'impasse du budget persiste, Lecornu toujours sous pression
    information fournie par AFP 01.11.2025 12:35 

    Après plusieurs jours de débats intenses au Parlement, l'équation budgétaire demeure délicate pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, forcé de constater les blocages persistants à l'Assemblée au point de prôner un nouveau "changement de méthode". Présentée ... Lire la suite

  • Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées en hommage aux victimes de l'accident mortel de la gare serbe de Novi Sad survenu il y a un an jour pour jour, le 1er novembre 2025 à Novi Sad ( AFP / Rusmir SMAJILHODZIC )
    Un an après Novi Sad, la Serbie manifeste et rend hommage aux victimes
    information fournie par AFP 01.11.2025 12:32 

    Dans le silence et le recueillement, des dizaines de milliers de personnes au moins ont lancé samedi une grande journée de manifestation en hommage aux victimes de l'accident mortel de la gare de Novi Sad survenu il y a un an jour pour jour, étincelle d'un mouvement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank