Les liquidations des hedge funds au plus bas depuis 2006

(NEWSManagers.com) - L'épisode GameStop ne semble déjà plus qu'un lointain souvenir pour le secteur des hedge funds, dont les positions de vente à découvert de certains sur la société américaine avaient été chahutés entre fin 2020 et début 2021 par des boursicoteurs du réseau social Reddit.

A la clôture du troisième trimestre 2021, les hedge funds se portaient très bien selon le fournisseur de recherche et d'indices sur les hedge funds HFR. Leurs encours gérés ont atteint un record de 4.040 milliards de dollars fin septembre 2021 et les liquidations de hedge funds à travers le monde ont été vers leur plus bas, à un niveau plus vu depuis le deuxième trimestre 2006. Seulement 102 hedge funds ont mis la clé sous la porte au T3-21.

Environnement macro propice

Les investisseurs maintiennent ou augmentent leurs positions dans les hedge funds en raison de l'environnement macro-économique incertain que dessinent la hausse de l'inflation, les politiques budgétaires des Etats, le tapering de la Fed ou encore l'impact du variant de Covid-19 Omicron, explique le président de HFR Kenneth Heinz.

" Ces incertitudes continuent d'entraîner la volatilité des marchés financiers en fin d'année, avec un puissant sentiment de risk-off dominant jusqu'à la mi-décembre après que les capitaux du secteur aient atteint des niveaux historiques pour commencer le quatrième trimestre 2021. Les principales institutions mondiales continuent d'augmenter les allocations aux fonds qui offrent une exposition spécifique et renforcée à ces tendances ainsi qu'aux marchés des crypto-monnaies en évolution, en équilibrant la protection défensive du capital via des expositions dynamiques et opportunistes " , dit-il.

HFR constate que les lancements de nouveaux hedge funds ont décliné au troisième trimestre avec 123 nouveaux fonds recensés sur la période. Cependant, ce nombre reste supérieur à celui des liquidations pour le cinquième trimestre consécutif après huit trimestres où il lui était inférieur. Entre fin septembre 2020 et fin septembre 2021, quelque 676 hedge funds ont été lancés, un niveau pas observé depuis 2017 (735 fonds lancés).

Un mois de novembre à oublier

En ce quatrième trimestre, les hedge funds semblent néanmoins souffrir. Pour le mois de novembre 2021, HFR relève que son indice phare, le HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a cédé 2,07%. Il s'agit du pire mois de novembre depuis au moins 2013 pour les hedge funds. Cet indice regroupe les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle.

La quasi-totalité des sous-classes de hedge funds analysés par HFR ont terminé le mois de novembre dans le rouge, les indices regroupant les hedge funds actions spécialisés sur la santé et la technologie figurant parmi les plus lourdes pertes (-5,75% et -4,01%). Ces dernières semaines, le Wall Street Journal et Reuters ont rapporté respectivement que les hedge funds avaient été bousculés dans leurs paris sur les valeurs biotechnologiques ou encore sur la société chinoise de transport par taxi Didi Global qui a annoncé son intention de se retirer de la Bourse de New York.