Les licenciements du géant indien de la technologie TCS annoncent un bouleversement du secteur de l'externalisation, qui pèse 283 milliards de dollars, en raison de l'IA

Selon les experts, les mesures prises par TCS annoncent d'autres licenciements à l'échelle du secteur

La tendance induite par l'IA pourrait supprimer jusqu'à 500 000 emplois dans un secteur clé

Les gestionnaires de personnel, le personnel chargé des tests et de la gestion sont les plus vulnérables

L'IA met à la charge des individus la nécessité de se recycler

La décision du géant indien de l'externalisation Tata Consultancy Services TCS.NS de supprimer plus de 12 000 emplois signale le début d'une tendance plus large alimentée par l'IA qui pourrait aboutir à la suppression d'environ un demi-million d'emplois au cours des deux ou trois prochaines années dans le secteur de 283 milliards de dollars, ont déclaré des experts.

Bien que TCS ait attribué la décision de supprimer 2 % de ses effectifs à des inadéquations de compétences plutôt qu'à des gains de productivité liés à l'IA, les experts considèrent que les licenciements les plus importants jamais effectués par le premier employeur privé de l'Inde sont le début des choses à venir dans ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Environ 12 200 postes de cadres moyens et supérieurs de TCS seront supprimés.

L'industrie, qui a joué un rôle crucial dans la création d'une classe moyenne en Inde, voit de plus en plus l'IA utilisée pour tout, du codage de base aux tests manuels et à l'assistance à la clientèle.

Le secteur employait 5,67 millions de personnes en mars 2025 et représentait plus de 7 % du PIB de l'Inde. Il a un énorme effet multiplicateur en raison des emplois directs et indirects qu'il crée et de la consommation de voitures à domicile qu'il entraîne dans la cinquième économie mondiale.

Historiquement, elle a absorbé la majorité des ingénieurs indiens, mais cela va changer car l'utilisation croissante de l'IA permet de gagner en efficacité et exige de nouvelles compétences que de nombreux employés actuels ne possèdent pas, selon une demi-douzaine de vétérans de l'industrie, d'analystes et d'entreprises de recrutement.

"Nous sommes au milieu d'une transition massive qui transformera le travail des cols blancs tel que nous le connaissons", a déclaré Ray Wang, fondateur et président de Constellation Research, basé dans la Silicon Valley, faisant écho à d'autres experts qui ont averti que d'autres licenciements sont probablement à prévoir.

Selon les experts, les employés les plus vulnérables sont les gestionnaires de personnel ayant des connaissances techniques minimales, les personnes chargées de tester ou d'identifier les bogues et de s'assurer de la convivialité avant de livrer des logiciels aux clients, et le personnel de gestion de l'infrastructure qui fournit une assistance technique de base et s'assure que les réseaux et les serveurs fonctionnent correctement.

"Environ 400 000 à 500 000 professionnels risquent d'être licenciés au cours des deux ou trois prochaines années, car leurs compétences ne correspondent pas à la demande des clients", a déclaré Gaurav Vasu, fondateur de la société d'intelligence de marché UnearthInsight, ajoutant qu'environ 70 % de ces licenciements concerneraient des travailleurs ayant entre 4 et 12 ans d'expérience.

"Cette peur (découlant des licenciements de TCS) peut nuire à la demande des consommateurs pour le tourisme, le shopping de luxe et même retarder les investissements à long terme tels que l'immobilier", a déclaré Gaurav Vasu.

TCS et ses pairs Infosys INFY.NS , HCLTech HCLT.NS , Tech Mahindra TEML.NS , Wipro WIPR.NS , LTIMindtree LTIM.NS et Cognizant CTSH.O emploient collectivement plus de 430 000 travailleurs ayant entre 13 et 25 ans d'expérience, selon la société de recrutement Xpheno.

"À l'heure actuelle, elles peuvent apparaître comme la grosse couche intermédiaire", a déclaré Kamal Karanth, cofondateur de Xpheno. Aucune des entreprises informatiques n'a répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"L'optimisation des coûts étant le principal moteur de l'obtention de nouveaux contrats, les clients demandent des avantages en termes de productivité - une tendance qui s'accentue également en raison de l'augmentation de l'adoption de l'IA. Cela exige des entreprises informatiques qu'elles fassent plus de travail avec le même nombre d'employés ou le même travail avec moins d'employés", a déclaré Akshat Agarwal, analyste chez Jefferies, dans une note de recherche.

S'ADAPTER OU PÉRIR

TCS, qui comptait plus de 613 000 employés avant les licenciements, a déclaré dans une annonce fin juillet qu'elle se préparait à être "prête pour l'avenir" en investissant dans de nouvelles technologies, en pénétrant de nouveaux marchés, en déployant l'IA à grande échelle pour ses clients et pour elle-même, et en réalignant son modèle de main-d'œuvre. L'entreprise n'a pas répondu aux questions de Reuters sur le nombre de licenciements liés à l'adoption de l'IA et sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas redéployer les employés concernés.

"C'est une nouvelle très dévastatrice", a déclaré un employé de TCS âgé de 45 ans et basé à Kolkata, qui a été touché par les derniers licenciements. "Il est très difficile pour les personnes de mon âge de trouver un nouvel emploi.

D'autres personnes encore employées par TCS se sont inquiétées de la médiocrité des primes de performance accordées aux cadres supérieurs au cours des derniers trimestres, de la nouvelle "politique de banc" qui limite la durée pendant laquelle une personne peut être privée d'un projet indépendamment de sa situation personnelle ou de ses performances passées, des retards d'intégration et des troubles émotionnels provoqués par les licenciements.

"Tous ces événements ont sapé le moral des personnes en milieu de carrière comme moi", a déclaré un employé de TCS basé à Pune.

Le secteur indien de l'externalisation a été un moteur essentiel de l'emploi depuis les années 1990, offrant une mobilité ascendante à des millions d'ingénieurs. Mais la croissance du chiffre d'affaires s'est récemment affaiblie , car ses clients, pénalisés par l'inflation et l'incertitude des tarifs douaniers américains, reportent leurs dépenses discrétionnaires et exigent une meilleure gestion des coûts.

"L'industrie technologique se trouve à un point d'inflexion, alors que l'IA et l'automatisation s'installent au cœur même du fonctionnement des entreprises", a déclaré l'organisme industriel Nasscom.

Lors des précédentes révolutions technologiques, les perturbations ont été ressenties à l'échelle organisationnelle.

"Avec l'IA, pour la première fois, c'est à l'individu qu'il incombe de se réinventer ou de se requalifier", a déclaré l'ancien directeur général de Tech Mahindra, CP Gurnani.