Les législateurs veulent que les États-Unis divulguent toute approbation des licences chinoises pour le Nvidia H200

Deux législateurs démocrates de haut rang ont demandé lundi au ministère américain du Commerce de divulguer les détails et les éventuelles approbations des examens de licence en cours pour les ventes potentielles aux entreprises chinoises des puces d'IA de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes.

Le président Trump a déclaré ce mois-ci qu'il autoriserait les ventes des puces Nvidia (NVDA.O) H200 à la Chine, le gouvernement américain percevant une redevance de 25 %, et que ces ventes permettraient aux entreprises américaines de conserver leur avance sur les fabricants de puces chinois en réduisant la demande de puces chinoises.

La sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Gregory Meeks ont demandé au département du commerce, dans une lettre dont Reuters a eu connaissance, de divulguer toutes les demandes de licences pour des puces H200 destinées à des entreprises chinoises et de divulguer toutes les licences approuvées dans les 48 heures suivant la date d'approbation. Les législateurs veulent également un briefing sur la question avant que les approbations ne soient délivrées, y compris "une évaluation du potentiel militaire des puces approuvées pour l'exportation et la réaction des alliés et des partenaires à la décision d'exporter ces puces"