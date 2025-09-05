 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les législateurs veulent obliger l'inspecteur général de l'armée américaine à examiner l'accident mortel d'un hélicoptère
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 20:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un membre de la Chambre des représentants a déclaré vendredi qu'il souhaitait que le Congrès demande à l'inspecteur général de l'armée américaine de mener un audit sur la collision du 29 janvier entre un hélicoptère militaire et un jet régional d'American Airlines AAL.O qui a tué 67 personnes. Le représentant Don Beyer a déclaré que le bureau de l'inspecteur général de l'armée avait refusé d'ouvrir une enquête sur l'incident malgré la demande bipartisane formulée en juin par deux douzaines de sénateurs . Don Beyer a l'intention d'essayer de faire inclure une exigence d'audit de l'armée dans un projet de loi annuel de financement du Pentagone. Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a également proposé une loi pour exiger un audit des pratiques de sécurité aérienne de l'armée.

Défense

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

