Les législateurs veulent obliger l'inspecteur général de l'armée américaine à examiner l'accident mortel d'un hélicoptère

Un membre de la Chambre des représentants a déclaré vendredi qu'il souhaitait que le Congrès demande à l'inspecteur général de l'armée américaine de mener un audit sur la collision du 29 janvier entre un hélicoptère militaire et un jet régional d'American Airlines AAL.O qui a tué 67 personnes. Le représentant Don Beyer a déclaré que le bureau de l'inspecteur général de l'armée avait refusé d'ouvrir une enquête sur l'incident malgré la demande bipartisane formulée en juin par deux douzaines de sénateurs . Don Beyer a l'intention d'essayer de faire inclure une exigence d'audit de l'armée dans un projet de loi annuel de financement du Pentagone. Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a également proposé une loi pour exiger un audit des pratiques de sécurité aérienne de l'armée.