Les législateurs tirent la sonnette d'alarme face au projet de Google visant à acquérir les données de Spirit Airlines pour ses modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des déclarations de Google et du syndicat, ainsi que de plus amples détails dans les paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Plus de 120 législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes jeudi concernant un accord prévoyant que la filiale Google d’Alphabet ,

GOOGL.O , acquière pour 10 millions de dollars les données internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd’ hui en faillite , afin d’entraîner des systèmes d’intelligence artificielle.

Dans le cadre de la fermeture et de la liquidation des actifs de Spirit, Google a remporté en août une enchère portant sur des données issues de feuilles de calcul et d’agendas, ainsi que sur des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations. Spirit Airlines a cessé ses activités en mai.

Un médiateur chargé de la protection de la vie privée a recommandé lundi à un juge américain des faillites d’approuver cet accord lors d’une audience prévue le 14 octobre, après avoir exclu les informations personnelles des passagers de 97 millions de clients de Spirit.

Les législateurs, menés par la sénatrice Elizabeth Warren et le député Steven Horsford, ont déclaré que la vente porterait sur 100 millions d’e-mails, 500 millions de messages Microsoft Teams MSFT.O ainsi que d’autres dossiers relatifs aux employés.

Les législateurs ont demandé à la compagnie d' "exclure autant que possible les informations relatives aux employés de la transaction".

"L’innovation ne doit pas se faire au détriment de la vie privée des travailleurs ni de la confidentialité des informations qu’ils ont été tenus de fournir comme condition d’embauche", ont déclaré les législateurs. "L’ampleur et la sophistication sans précédent de l’intelligence artificielle moderne rendent particulièrement importante que les mesures de protection de la vie privée suivent le rythme de la technologie."

Google a déclaré ne pas souhaiter acquérir de données à caractère personnel.

"Nous n’avons pas l’intention d’acheter des données personnelles à Spirit. Ces informations seront soit totalement exclues, soit anonymisées par un tiers indépendant avant que Google ne reçoive la moindre donnée. Nous travaillons déjà de manière constructive avec le médiateur chargé de la protection de la vie privée qui a été désigné", a déclaré un porte-parole de Google.

Les dirigeants syndicaux ont fait part de leurs inquiétudes concernant cette vente. Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, a déclaré: "Les conséquences des conditions de cette vente proposée à Google ont des implications considérables pour les travailleurs de l’ensemble de l’économie."

Spirit a également reçu une offre de 7,5 millions de dollars de la part de Mercor, une entreprise spécialisée dans les données d’intelligence artificielle, pour les données relatives à ses employés.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a approuvé cette semaine la vente, pour un montant de 58,5 millions de dollars, des créneaux horaires de Spirit à l’aéroport LaGuardia de New York à JetBlue Airways JBLU.O .