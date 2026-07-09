Les législateurs européens soutiennent le rétablissement de règles provisoires visant à permettre aux géants de la technologie de lutter contre la pédopornographie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les législateurs européens ont approuvé jeudi une proposition visant à rétablir des règles temporaires permettant à Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O et d’autres plateformes en ligne de détecter et de supprimer les contenus pédopornographiques.

Toutefois, ils ont également voté en faveur d’une exemption pour les communications chiffrées de bout en bout, telles que celles de WhatsApp, Telegram et Signal, soulignant ainsi leurs inquiétudes quant à un balayage massif susceptible d’entraîner des atteintes à la vie privée.

Cette question oppose les partisans des mesures de sécurité en ligne aux défenseurs de la vie privée, inquiets face à la surveillance.

Les législateurs et les pays des deux camps ne sont pas parvenus à s’entendre sur des règles permanentes le mois dernier, à la suite d’un différend concernant la portée de la détection.

Les règles temporaires, en vigueur de 2021 à avril de cette année, exonéraient les plateformes en ligne des règles strictes en matière de protection de la vie privée sur Internet et visaient à donner aux pays de l’UE et aux législateurs le temps de s’accorder sur une solution permanente pour lutter contre la pédopornographie en ligne.

La députée Marketa Gregorova, du Parti pirate, a fait part de ses inquiétudes quant au rétablissement des règles provisoires.

“La protection du chiffrement était l’une de nos priorités, et je suis donc heureuse que nous ayons réussi à obtenir une majorité absolue en faveur d’un amendement qui préserve au moins le chiffrement,” a-t-elle déclaré.

“Dans le même temps, cependant, le balayage de masse volontaire a malheureusement été adopté.”

Les pays de l’UE disposent de trois mois pour décider s’ils soutiennent les modifications apportées par le Parlement européen à leur proposition.

La Commission européenne avait proposé un projet de règlement sur les contenus pédopornographiques en 2022, mais les progrès vers un accord sur cette loi ont été lents, les deux parties ayant émis des critiques à son égard.

Les géants de la tech ont fait pression contre toute obligation imposée aux services de messagerie, aux boutiques d’applications et aux fournisseurs d’accès à Internet de signaler et de supprimer les images et vidéos connues et nouvelles, ainsi que les cas de “grooming”.