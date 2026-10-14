Les législateurs demandent à la FAA de mener une étude avant d'autoriser l'implantation d'un centre de drones d'Amazon.com près de Boston

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Un groupe de députés démocrates a exhorté l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) à mener une nouvelle étude d'impact environnemental avant d'autoriser l'implantation d'un centre de livraison par drone Amazon Prime Air à environ 30 miles à l'ouest de Boston.