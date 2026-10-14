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Les législateurs demandent à la FAA de mener une étude avant d'autoriser l'implantation d'un centre de drones d'Amazon.com près de Boston
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de députés démocrates a exhorté l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) à mener une nouvelle étude d'impact environnemental avant d'autoriser l'implantation d'un centre de livraison par drone Amazon Prime Air à environ 30 miles à l'ouest de Boston.

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