Les législateurs américains, Waymo et Tesla exhortent le Congrès à prendre des mesures pour accélérer le déploiement des véhicules autonomes

par David Shepardson

Les législateurs, Waymo et Tesla vont exhorter le Congrès à prendre des mesures sur la législation bloquée depuis longtemps pour accélérer le déploiement des véhicules autonomes, mettant en garde contre les menaces concurrentielles de la Chine.

La commission du commerce du Sénat américain organise mercredi une audition sur les efforts visant à stimuler le déploiement des robotsaxis, avec des témoignages de Waymo, Tesla et d'autres. Le Congrès étudie une législation visant à faciliter le déploiement de véhicules autonomes sans contrôle humain. Alors que les essais de robotaxis se sont multipliés, le Congrès est divisé depuis des années sur la question de savoir s'il faut adopter une législation pour lever les obstacles au déploiement. "Nous savons que cette technologie représente une part importante de l'avenir de l'industrie automobile mondiale. Mais à l'heure actuelle, la Chine investit massivement dans la production de véhicules autonomes", a déclaré le sénateur démocrate Gary Peters à Reuters avant l'audition. "Il est absolument impératif que nous prenions des mesures pour garantir que l'innovation américaine - et les normes américaines - ouvrent la voie sur la scène mondiale. Pas la Chine."" Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré que les réglementations devaient être modernisées. "Si le Congrès n'agit pas, nous n'arrêterons pas l'innovation. Nous la pousserons simplement ailleurs. La Chine agit de manière agressive pour déployer le transport autonome à grande échelle", a déclaré M. Cruz.

Waymo, une filiale d'Alphabet, demandera également au Congrès d'adopter une législation pour faire progresser les véhicules autonomes, arguant que le leadership des États-Unis "dans le secteur des véhicules autonomes est maintenant directement menacé. Les Etats-Unis sont engagés dans une course mondiale avec les entreprises chinoises d'AV pour l'avenir de la conduite autonome, une industrie d'un billion de dollars comparable en importance stratégique au vol et à la navigation spatiale", selon le témoignage vu par Reuters.

Le vice-président de Tesla chargé de l'ingénierie des véhicules, Lars Moravy, a déclaré lors de l'audition que le Congrès "doit moderniser les réglementations qui entravent la capacité d'innovation de l'industrie"."

"Si les Etats-Unis ne prennent pas la tête du développement des véhicules autonomes, d'autres pays - en particulier la Chine - façonneront la technologie, les normes et le marché mondial", peut-on lire dans le témoignage écrit de M. Moravy.""