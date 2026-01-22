Les législateurs américains pressent les dirigeants des compagnies d'assurance maladie sur l'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires de l'audition) par Ahmed Aboulenein et Amina Niasse

Les dirigeants des principaux assureurs santé américains ont cherché à se défausser de la responsabilité de la hausse des coûts pour les consommateurs lors d'une audition au Congrès jeudi, alors que les législateurs accusent leurs compagnies de pratiques qui réduisent la concurrence et conduisent à une flambée des primes.

Les dirigeants de CVS Health CVS.N , Cigna CI.N , UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N ont été appelés à témoigner alors que des millions d'Américains sont confrontés à des hausses spectaculaires de leurs coûts d'assurance Obamacare à la suite de l'expiration des crédits d'impôt spéciaux de l'ère COVID.

Certains législateurs ont pointé du doigt l'intégration sectorielle, dans laquelle une entreprise gère plusieurs étapes de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, comme une tendance qui maintient les prix à un niveau élevé. CVS, par exemple, gère un assureur maladie, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et une chaîne nationale de pharmacies de détail.

"Le pouvoir de marché est concentré, la concurrence est affaiblie, les prestataires indépendants sont évincés et les familles sont contraintes de payer plus cher", a déclaré Lori Trahan, représentante démocrate du Massachusetts au Congrès des États-Unis.

Le directeur général de UnitedHealth, Steve Hemsley, a déclaré que la mission de l'entreprise était de maintenir les gens en bonne santé et de préserver l'accessibilité financière.

"Le coût de l'assurance maladie reflète fondamentalement le coût des soins de santé eux-mêmes", a-t-il déclaré, ajoutant qu'atteindre les objectifs de l'entreprise "signifie être franc quant aux raisons pour lesquelles les coûts des soins de santé continuent d'augmenter."

Les législateurs républicains ont déclaré que les compagnies et la loi sur les soins abordables de l'ancien président Barack Obama étaient responsables de l'augmentation des primes et des coûts de santé, tandis que les démocrates ont déclaré que l'échec de l'extension des subventions fédérales était responsable.

"Il y a des gens dont les primes ont doublé, voire triplé, à cause de l'inaction des républicains en matière de crédits d'impôt sur les primes", a déclaré Frank Pallone, représentant démocrate du New Jersey et membre influent de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants.

Selon une enquête de l'organisation de politique de santé KFF, les primes annuelles pour les familles américaines bénéficiant d'une assurance maladie financée par l'employeur en 2025 ont augmenté de 6 % pour atteindre près de 27 000 dollars. Les coûts médicaux ont augmenté de plus de 7 % ces dernières années, selon les données du gouvernement américain.

Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas rétablir les subventions de l'Obamacare et a proposé à la place des paiements directs aux consommateurs qui achètent une assurance maladie, qui pourraient être placés sur un compte d'épargne santé. L'accessibilité financière est considérée comme une question clé dans les élections de cette année qui décideront du contrôle du Congrès.

Dans un témoignage écrit présenté à la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants et à la sous-commission de la santé de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, UnitedHealth a déclaré mercredi que la société offrirait des remises aux clients inscrits à ses plans Obamacare pour 2026.