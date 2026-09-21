Les législateurs américains exhortent Trump à maintenir l'interdiction visant les constructeurs automobiles chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe)

Plus d’une vingtaine de députés démocrates ont exhorté vendredi le président Donald Trump à maintenir l’interdiction faite aux constructeurs automobiles chinois d’accéder au marché américain, avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping prévue cette semaine.

“Nous vous exhortons à maintenir des mesures de protection strictes contre les automobiles chinoises et les technologies des véhicules connectés, et à veiller à ce que la Chine n’accède pas à notre marché par le biais d’importations directes, de production locale ou d’autres moyens de contournement”, ont déclaré les 27 élus, menés par la députée Debbie Dingell.

Au début du mois, Donald Trump avait déclaré à Fox News qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis.