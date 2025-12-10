Les législateurs américains et le NTSB estiment que la proposition relative aux hélicoptères militaires rendrait le ciel moins sûr

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du NTSB, du contexte et des détails sur les familles des victimes) par David Shepardson

Un groupe bipartisan de sénateurs de premier plan et la présidente du National Transportation Safety Board (NTSB) ont vivement critiqué mercredi les dispositions relatives à la sécurité des hélicoptères militaires contenues dans le projet de loi annuel sur la défense publié cette semaine. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que cette proposition rendrait le ciel moins sûr et qu'elle représentait "un risque inacceptable pour les passagers, les équipages des avions commerciaux et militaires et les habitants de la région

... . Il s'agit d'un recul significatif en matière de sécurité." La sécurité aérienne dans la région de Washington a fait l'objet d'un examen minutieux après la collision du 29 janvier entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a tué 67 personnes. L'hélicoptère Black Hawk de l'armée volait au-dessus des niveaux d'altitude maximum et n'émettait pas d'ADS-B - une technologie avancée de suivi des aéronefs - au moment de l'accident. Après avoir frôlé l'accident en mai, l'administration fédérale de l'aviation a interdit à l'armée de voler en hélicoptère autour du Pentagone.

Mme Homendy a qualifié la proposition de "blanchiment de la sécurité" et a déclaré qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité de l'espace aérien dans l'espace aérien de Washington si elle devenait loi. "Je ne pourrais rassurer personne. Je ne me lèverais pas pour dire que cela garantit la sécurité", a-t-elle déclaré.

Le président de la commission sénatoriale du commerce, le républicain Ted Cruz, ainsi que la première démocrate de cette commission, Maria Cantwell, et les principaux sénateurs de la sous-commission de l'aviation, Jerry Moran et Tammy Duckworth, ont déclaré dans un communiqué commun que la proposition "protège le statu quo, en permettant aux avions militaires de continuer à voler dans l'espace aérien de Washington selon des règles différentes et avec des exigences de transmission dépassées ... . Nous devons agir de manière décisive pour éviter de nouvelles tragédies." Le projet de loi sur la défense exigerait que les hélicoptères militaires américains en mission d'entraînement diffusent des alertes aux aéronefs de l'aviation commerciale se trouvant à proximité, mais ne spécifie pas le type d'alertes. Le ministère de la défense pourrait renoncer à cette exigence si une évaluation des risques avait été réalisée et si les risques pour les avions commerciaux pouvaient être résolus.

Les sénateurs avaient annoncé un projet de loi bipartisan après la collision. Le projet de loi prévoit que les exploitants d'aéronefs devront équiper leur flotte de l'ADS-B d'ici à la fin de 2031, ainsi que d'autres réformes importantes en matière de sécurité, notamment le renforcement de la surveillance du trafic mixte d'avions à réaction et d'hélicoptères et des itinéraires de vol à proximité des aéroports de service commercial.

Les familles des victimes de la collision du 29 janvier s'opposent également aux dispositions du projet de loi sur la défense. Le projet de loi "ne résout pas les problèmes de visibilité et de coordination qui ont contribué à la tragédie" et demande "des normes de visibilité réelles et applicables pour tous les aéronefs militaires opérant à proximité du trafic civil."