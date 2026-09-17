Les leaders du secteur technologique et les gouvernements sont divisés face aux craintes d'une "catastrophe liée à l'IA"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Xu (Huawei) aux paragraphes 22 et 23, et du roi Charles d'Angleterre au paragraphe 28; mise à jour des sections consacrées à OpenAI et aux États-Unis)

Les leaders du secteur de l’IA sont divisés sur le rythme auquel les entreprises devraient développer cette technologie de plus en plus puissante: Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) et Elon Musk (SpaceX) appellent à un ralentissement coordonné , tandis que Mark Zuckerberg (Meta) privilégie des mesures de protection dictées par le marché.

Voici ce qu’ont déclaré certains dirigeants du secteur de l’IA et des gouvernements du monde entier au sujet des risques liés à l’IA:

DARIO AMODEI, directeur général D'ANTHROPIC

Dans un essai intitulé "We Must Pace the Frontier" , Amodei a déclaré que les progrès de l’IA s’étaient accélérés « de manière spectaculaire » depuis l’été 2026, principalement en raison de la capacité croissante de l’IA à créer la prochaine génération d’IA.

Il a cité l’incident OpenAI-Hugging Face , au cours duquel un "essaim" d’IA a mené des cyberattaques, comme un événement marquant illustrant le potentiel de l’IA à causer des "dégâts catastrophiques" si ses capacités se développent sans garde-fous.

M. Amodei a proposé un plan en trois étapes pour réguler le développement de l’IA, comprenant des tests de sécurité plus rigoureux et des évaluations indépendantes des modèles avancés, une coordination entre les principales entreprises du secteur de l’IA et une coopération internationale.

SAM ALTMAN, directeur général D’OPENAI

"Je suis d’accord avec Dario: nous devons modérer l’avancée vers la frontière. C’est l’un des principaux sujets de discussion que nous avons abordés chez OpenAI ces dernières semaines", a déclaré Altman en republiant le message d’Amodei sur X.

OpenAI a l’intention d’adopter l’idée proposée par Anthropic en s’engageant à faire appel à des évaluateurs indépendants bénéficiant d’un accès similaire à celui des employés, a précisé M. Altman. OpenAI a annoncé mercredi qu’elle commencerait à publier régulièrement des rapports sur les comportements inattendus ou non autorisés de l’IA.

Altman avait mis en garde contre les risques liés à l’IA bien avant l’essor actuel. Dans un essai publié en 2015, il affirmait que "le développement d’une intelligence artificielle surhumaine constitue probablement la plus grande menace pour la survie de l’humanité".

ELON MUSK, directeur général DE SPACEX

"Dario a raison", a déclaré l’entrepreneur milliardaire sur X, en réponse au message d’Amodei. Il figurait parmi les partisans d’une initiative lancée en 2023 par l’organisation à but non lucratif Future of Life Institute visant à suspendre le développement de l’IA pendant six mois afin de laisser le temps de mettre en place des garde-fous de sécurité.

Il faisait également partie d’un groupe de chercheurs en IA et en robotique qui a rédigé en 2015 une lettre ouverte préconisant une interdiction mondiale des "armes autonomes offensives".

MARK ZUCKERBERG, directeur général DE META PLATFORMS

Zuckerberg a déclaré que la concurrence et la responsabilité donnaient aux entreprises du secteur de l’IA suffisamment de raisons d’agir individuellement en matière de sécurité, semblant ainsi se démarquer des appels lancés par les dirigeants des principales entreprises du secteur.

Il a ajouté que chaque laboratoire avait la responsabilité et la motivation nécessaires pour avancer au rythme requis afin de former ses modèles en toute sécurité, ainsi que la capacité de prendre ses propres mesures pour garantir que cela se produise.

MUSTAFA SULEYMAN, directeur général DE MICROSOFT AI

M. Suleyman a déclaré qu’il partageait l’approche d’Anthropic concernant la gestion sécurisée de l’IA, mais a souligné les risques liés à la manière dont l’entreprise entraîne son chatbot Claude sur des concepts liés à la conscience et aux intérêts en matière de bien-être.

"Contrôler quelque chose de plus capable et de plus intelligent que l’humanité tout entière représente déjà un défi immense, bien plus grand que tout ce à quoi nous avons jamais été confrontés. Mais contrôler quelque chose qui croit pouvoir être conscient – qui estime avoir droit à notre bien-être et disposer de droits propres – pourrait bien s’avérer impossible", a-t-il déclaré dans un essai .

Suleyman a appelé à supprimer toute spéculation sur la conscience des documents de formation à l’IA, arguant qu’un tel langage pourrait compromettre la capacité de l’humanité à contrôler les systèmes superintelligents.

BILL GATES, COFONDATEUR DE MICROSOFT

"Aucun gouvernement au monde n’est prêt à faire face aux changements que l’intelligence artificielle va apporter à la société", a déclaré M. Gates à Reuters .

Le milliardaire philanthrope s’était montré optimiste quant aux applications de l’IA dans le domaine de la santé, mais il a récemment mis en garde contre les menaces pesant sur l’emploi, les craintes liées aux attaques et les dangers de la dépendance aux compagnons virtuels, et a appelé à la création d’une organisation internationale chargée de gérer cette technologie.

DEMIS HASSABIS, CHEF SCIENTIFIQUE CHEZ ALPHABET

"L’essai de Dario indique la bonne voie à suivre", même si les détails doivent encore être peaufinés, a déclaré l’ancien directeur général de Google DeepMind en réponse à la publication d’Amodei sur X.

Google a annoncé le mois dernier que Hassabis, lauréat du prix Nobel, occuperait le poste nouvellement créé de directeur scientifique d’Alphabet et passerait du poste de directeur général de DeepMind à celui de président du conseil d’administration.

ANDREJ KARPATHY, COFONDATEUR D’OPENAI, DÉSORMAIS CHEZ ANTHROPIC

"J'adore cette idée et j'espère sincèrement que nous pourrons nous unir en tant que secteur pour la concrétiser", a déclaré le membre fondateur d'OpenAI sur X en partageant une capture d'écran de l'essai d'Amodei.

Karpathy, figure très influente au sein de la communauté de l’IA, a joué un rôle clé dans le développement des technologies de conduite autonome et d’IA de Tesla avant de quitter l’entreprise en 2022. Il a rejoint Anthropic en mai.

ERIC XU, PRÉSIDENT À TOUR DE RÔLE DE HUAWEI

Xu a déclaré jeudi que les développeurs chinois d’IA n’étaient peut-être pas encore suffisamment avancés pour être confrontés aux risques de sécurité signalés par les grandes entreprises américaines, estimant qu’ils devaient continuer à développer des modèles plus puissants tout en trouvant un équilibre entre innovation et risque.

"Peut-être que le type de risque lié à l’IA qu’ils peuvent ressentir, qu’ils peuvent percevoir, est quelque chose que les Chinois ou les fournisseurs de modèles d’IA en Chine ne peuvent pas percevoir", a déclaré M. Xu aux journalistes, soulignant que les entreprises américaines spécialisées dans l’IA disposaient d’une "puissance de calcul colossale".

ÉTATS-UNIS

"Le seul contrôle ou les seules "barrières de sécurité" dont l’IA a besoin, c’est un QI ÉLEVÉ, SOLIDE ET INTELLIGENT (!) PRÉSIDENT, et les États-Unis en ont à revendre!" a écrit le président Donald Trump sur Truth Social, ajoutant que la Chine tirerait profit des doutes jetés sur le développement de l’IA.

Le sénateur américain Mark Warner, vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, a rejeté une grande partie des discours apocalyptiques concernant l’IA, tout en affirmant que le Congrès devrait adopter d’ici la fin de l’année une législation visant à établir des normes de sécurité en matière d’IA.

CHINE

Le Global Times, journal soutenu par l’État, a déclaré dans un éditorial que le véritable objectif de l’essai d’Amodei était "de tenter de freiner le développement de l’IA en Chine par le biais de barrières technologiques et de monopoles réglementaires, de maintenir l’hégémonie monopolistique de Washington dans les technologies de pointe et d’exclure la Chine du système mondial de gouvernance de l’IA".

Le ministre chinois de la Sécurité d’État, Chen Yixin, a écrit dans un média gouvernemental que les modèles américains de pointe, tels que "Mythos" d’Anthropic et "GPT-5.5-Cyber" d’OpenAI, pourraient présenter de graves risques pour les infrastructures d’information critiques de la Chine, et a appelé à un renforcement global de la sécurité en matière d’IA.

ROYAUME-UNI

Le roi Charles exhortera les principaux dirigeants du secteur de l’IA à veiller à ce que cette technologie "reste résolument au service de l’humanité" lorsqu’il les rencontrera en Écosse jeudi, selon des extraits publiés par le palais.

UNION EUROPÉENNE

"L’Union européenne est favorable au développement de l’innovation en matière d’intelligence artificielle, mais les entreprises doivent prouver que leurs services sont sûrs pour les citoyens afin de pouvoir opérer au sein de l’Union", a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a soutenu les appels en faveur d’une pause dans le développement de cette technologie, indiquant qu’elle inviterait les principaux laboratoires de pointe en IA à discuter des efforts à mener pour faire face aux risques.