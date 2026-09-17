Les laboratoires pharmaceutiques se préparent à la prochaine étape des médicaments spatiaux alors que la mise hors service de l'ISS approche

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* Les travaux menés par Merck à bord de l'ISS ont permis de mettre au point une version de Keytruda à administration sous-cutanée plus rapide

* LambdaVision prévoit des essais cliniques en 2028 pour un implant rétinien fabriqué par assemblage en microgravité

* Selon les dirigeants, c’est la logistique, et non la science, qui constitue le principal obstacle

* Selon les experts, les plateformes orbitales commerciales de nouvelle génération devraient permettre d’augmenter la production et de réduire les coûts

* Un cadre réglementaire reste nécessaire pour les médicaments fabriqués dans l’espace

par Akash Sriram et Mariam Sunny

Alors que la Station spatiale internationale approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle, les laboratoires pharmaceutiques préparent le terrain pour la recherche et la fabrication de médicaments à des fins commerciales en orbite terrestre basse, tout en collaborant avec les autorités réglementaires pour établir des règles relatives à la production de médicaments dans l’espace.

Des dirigeants d’entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et spatiales ont déclaré à Reuters qu’ils s’efforçaient de démontrer qu’une telle fabrication en dehors de l’atmosphère terrestre pouvait être réalisée de manière fiable et à moindre coût.

Les chercheurs étudient depuis longtemps comment la microgravité permet une répartition optimale des cellules et des particules dans les matériaux biologiques, un phénomène difficile à reproduire sur Terre.

LambdaVision, par exemple, utilise la microgravité pour concevoir un implant rétinien artificiel dans lequel des protéines et des polymères doivent être soigneusement déposés en couches sur une structure de support. L’entreprise a mené à bien neuf missions à bord de l’ISS depuis 2018 et espère entamer des essais cliniques en 2028.

Auxilium Biotechnologies a utilisé avec succès son bio-imprimante 3D à bord de l’ISS pour fabriquer des structures contenant des cellules hépatiques, rénales et cartilagineuses humaines. Le vice-président de l’ingénierie d’Auxilium, Isac Lazarovits, a déclaré que l’entreprise considérait cela comme une étape vers la production de tissus transplantables en orbite.

Merck MRK.N a collaboré à des recherches menées à bord de l’ISS qui ont permis de mettre au point une formulation sous-cutanée de Keytruda, son immunothérapie anticancéreuse la plus vendue, offrant ainsi une alternative plus rapide et plus pratique à la perfusion intraveineuse.

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMERCIALES

Ces travaux ont largement dépendu de l’ISS, où l’espace de laboratoire, le temps des astronautes et les vols de retour sont limités, ce qui crée des goulots d’étranglement. La répétition des expériences peut prendre des mois, voire des années, ce qui ralentit le perfectionnement des techniques de fabrication.

L’ISS fonctionne davantage comme un "laboratoire d’essai", a déclaré Michael Roberts, scientifique en chef de l’ISS National Lab. "Ce n’est pas un environnement qui a été conçu pour permettre de transposer ces expériences à plus grande échelle."

La situation évolue à mesure que la Nasa se prépare à mettre l’ISS hors service d’ici la fin de la décennie.

Les stations commerciales de nouvelle génération sont conçues dans une optique d’évolutivité, ce qui permettra aux entreprises d’augmenter leurs volumes de production au fil du temps, potentiellement à un coût nettement inférieur à celui pratiqué sur l’ISS, a-t-il ajouté.

Ariel Ekblaw, directeur général de l’Aurelia Institute, un institut de recherche en architecture spatiale, a reconnu que le développement des infrastructures orbitales commerciales pourrait rendre la recherche et la fabrication pharmaceutiques de routine plus viables sur le plan économique.

Auxilium a signé des accords avec des entreprises développant des plateformes orbitales qui devraient entrer en service après le retrait de l’ISS.

Starlab, Vast et Axiom Space développent des stations exploitées par le secteur privé, tandis que Varda Space Industries construit des capsules autonomes conçues pour traiter des matériaux en orbite et les ramener sur Terre.

Selon ces entreprises, ces nouvelles plateformes pourraient offrir un accès plus fréquent, des équipements de fabrication dédiés et une plus grande flexibilité commerciale.

Des laboratoires orbitaux adaptés aux besoins de l’industrie pourraient intégrer davantage d’automatisation, des zones de fabrication dédiées, une formation spécialisée de l’équipage et des calendriers de lancement et de retour plus prévisibles, a déclaré à Reuters un porte-parole de Bristol Myers Squibb,

BMY.N .

OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES

Les autorités de régulation n’ont pas encore établi de procédure spécifique pour garantir que les produits fabriqués en orbite répondent aux mêmes normes que ceux produits sur Terre.

Max Haot, directeur général de Vast, développeur de stations spatiales commerciales, a déclaré que l’absence de processus réglementaire défini pourrait constituer un obstacle plus tenace que le transport.

La FDA et la Nasa ont signé en 2018 un protocole d’accord portant sur la recherche biomédicale et le développement de produits dans le cadre de missions spatiales, mais n’ont pas encore mis en place de cadre réglementaire pour réguler et approuver les résultats de ces travaux.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a annoncé en mars qu’elle collaborerait avec l’Agence spatiale britannique afin d’élaborer des lignes directrices pour les médicaments fabriqués dans l’espace. Elle prévoit de publier sa feuille de route dans le courant de l’année, ce qui ferait d’elle la première grande autorité de régulation à définir une procédure d’autorisation officielle.

La FDA n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE LONGUE VOIE D’ATTERRISSAGE

Le lancement de charges utiles est devenu plus facile grâce à l’essor de l’industrie des fusées commerciales, mais leur retour selon des calendriers prévisibles reste un défi.

Selon les dirigeants, la capacité de retour constitue un goulot d’étranglement plus important que la disponibilité des lancements, car les entreprises ne peuvent souvent pas concevoir la prochaine expérience sans disposer des résultats de la précédente.

Les stations commerciales pourraient permettre aux développeurs de mener plusieurs expériences sur différentes plateformes plutôt que d’attendre des mois entre chaque mission, ont déclaré des dirigeants du secteur.

Luis Zea, directeur scientifique de Starlab, a déclaré que son entreprise prévoyait de permettre aux entreprises de louer des capacités de laboratoire et d’utiliser des équipements partagés plutôt que de construire leur propre infrastructure orbitale.

L’ISS a jeté les bases d’une future économie en orbite terrestre basse en offrant aux scientifiques un accès continu à un laboratoire en microgravité et la possibilité de collecter des données sur de longues périodes, a déclaré M. Roberts, de l’ISS.

"Nous nous réjouissons à l’idée de voir ces capacités faire un bond d’au moins un ordre de grandeur à mesure que nous passons aux plateformes commerciales."