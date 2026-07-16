Les laboratoires pharmaceutiques chinois aux vastes ambitions peinent à recruter du personnel pour soutenir leur expansion mondiale

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* Le développement de médicaments par les entreprises chinoises a connu une croissance significative au cours des deux dernières décennies

* Les efforts visant à étendre les essais cliniques à l'étranger interviennent alors que les États-Unis souhaitent des essais cliniques multirégionaux diversifiés

* Selon un recruteur, la pénurie de talents risque davantage de ralentir la mise en œuvre que de faire capoter complètement les projets d’expansion

par Andrew Silver et Bhanvi Satija

Les principaux laboratoires pharmaceutiques chinois aux ambitions mondiales, tels que Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals et CanSino Biologics, peinent à recruter le personnel ayant une expérience internationale nécessaire pour développer et commercialiser des médicaments prometteurs à l’étranger, affirment des dirigeants du secteur.

Cette pénurie illustre à quel point l’essor rapide de la Chine en tant que pôle d’essais cliniques pour les médicaments expérimentaux de nouvelle génération dépasse la capacité du secteur à constituer la main-d’œuvre nécessaire pour commercialiser ces produits à l’échelle mondiale.

Selon les données d’IQVIA, un cabinet d’études spécialisé dans le secteur de la santé, les promoteurs d’essais cliniques dont le siège social est situé en Chine ont mené 88 % de leurs essais exclusivement en Chine en 2025. En revanche, aux États-Unis, ils n’ont mené que 5 % de l’ensemble des essais en 2025, ce qui souligne l’ampleur du défi à relever, en particulier après que les États-Unis ont refusé d’approuver certains médicaments testés en Chine et ont exigé des essais multirégionaux susceptibles de mieux refléter la population de patients et les pratiques cliniques américaines.

Sun Piaoyang, président de Hengrui 600276.SS , spécialiste de l’oncologie et des maladies métaboliques, a déclaré que les efforts de son entreprise en matière d’essais cliniques multicentriques mondiaux, d’enregistrement à l’étranger et de commercialisation nécessitaient davantage de professionnels hautement qualifiés, alors que le secteur est confronté à une pénurie de personnel possédant une expertise en développement mondial, en réglementation internationale et en gestion interculturelle.

“Les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés sont également ceux auxquels est confronté le secteur biopharmaceutique chinois”, a-t-il déclaré à Reuters.

Yu Xuefeng, directeur général du fabricant de vaccins CanSino 688185.SS , a indiqué que les spécialistes qualifiés restaient rares dans des domaines tels que la conduite d’essais cliniques à l’étranger, la préparation des dossiers réglementaires pour plusieurs juridictions et le marketing international.

Par le passé, peu d’efforts ont été déployés en Chine pour s’internationaliser, en particulier pour les produits innovants, notamment en matière d’essais cliniques multicentriques à l’échelle mondiale, a déclaré M. Yu à Reuters.

PÉNURIE AIGUË

Alors que les talents seniors en développement de médicaments sont très recherchés à l’échelle mondiale, les experts du secteur affirment que le problème est particulièrement aigu en Chine. Une récente enquête menée par l’organisme de recherche ICON a révélé que les professionnels de la biotechnologie de la région Asie-Pacifique étaient près de trois fois plus susceptibles que leurs homologues internationaux de signaler des pénuries de talents affectant leurs activités.

L’Inde a tiré profit de son secteur de l’externalisation et le Japon d’un secteur pharmaceutique plus mature, mais l’expansion rapide de la Chine a exacerbé la pression sur le recrutement, a déclaré Zhong Yao, directeur général des activités d’ICON en Chine. Le développement de médicaments par des promoteurs d’essais cliniques dont le siège social est situé en Chine a considérablement progressé au cours des deux dernières décennies: selon les données d’IQVIA , ilsmèneront 32 % de l’ensemble des essais cliniques mondiaux en 2025,contre seulement 2 % en 2009. À mesure que les brevets sur les médicaments phares des laboratoires pharmaceutiques étrangers arrivent à expiration, la demande de nouveaux produits a alimenté un boom des accords de licence avec des partenaires de la région de la Grande Chine, dont la valeur est passée d’à peine 318 millions de dollars en 2016 à environ 138 milliards de dollars en 2025, selon le fournisseur de données Pharmcube.

La Chine “se heurte à des goulots d’étranglement dans la commercialisation mondiale sans accès à davantage de cadres supérieurs formés à l’international”, a déclaré Catherine Gregor, directrice des essais cliniques chez Florence Healthcare, une société américaine de logiciels.

M. Sun, de Hengrui, a indiqué que son entreprise allait redoubler d’efforts pour renforcer la formation interne et recruter des talents à l’échelle mondiale. Il a toutefois ajouté que les professionnels dotés d’une vision internationale et d’une expérience de terrain étaient désormais très recherchés à l’échelle mondiale, ce qui faisait grimper les coûts de recrutement.

M. Yu, de CanSino, a indiqué que l’équipe principale chargée des affaires réglementaires et des essais cliniques de son entreprise avait tiré des enseignements de conseillers internationaux.

Shanghai Henlius Biotech 2696.HK , spécialiste de l’oncologie et des maladies auto-immunes, a indiqué dans son dernier rapport annuel avoir mis en place des équipes internes chargées des affaires cliniques et réglementaires aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Australie afin de mener de manière indépendante des essais cliniques.

SE LANCER À L'INTERNATIONAL

Les laboratoires pharmaceutiques chinois se développent à l’étranger alors que les autorités de régulation exigent des données cliniques issues de populations de patients plus diversifiées.

Richard Pazdur, ancien responsable de l’évaluation des médicaments à la FDA américaine, a expliqué que les essais multirégionaux permettent aux autorités de réglementation de comparer les résultats entre différents pays, ce qui aide à déterminer si les différences d’efficacité ou de sécurité reflètent la qualité des données, des différences ethniques chez les patients ou des variations dans les pratiques médicales.

“Je pense que lorsque des études sont menées exclusivement en Chine, certaines personnes peuvent s’interroger sur la pertinence de ces résultats”, a-t-il déclaré à Reuters.

L’Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux a indiqué à Reuters que la plupart des nouveaux médicaments approuvés au Japon nécessitent des données cliniques issues de patients japonais, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des études menées auprès de populations chinoises.

Un recruteur a indiqué que la pénurie de talents pouvait contraindre les laboratoires pharmaceutiques chinois à s'appuyer sur des partenaires étrangers pour mener des essais cliniques internationaux, même si cela risquait davantage de ralentir la mise en œuvre que de faire capoter complètement les projets d'expansion.

“Les pénuries de talents au sein des grands laboratoires pharmaceutiques dont le siège est en Chine se traduisent davantage par des frictions – une mise en œuvre plus lente ou davantage dépendante des partenaires – que par des échecs clairement documentés d’essais cliniques à l’étranger jusqu’à présent”, a déclaré Nihar Parikh, recruteur spécialisé dans le secteur pharmaceutique chez Smith Hanley Associates, une société basée aux États-Unis.

M. Parikh a ajouté que les candidats intéressés par les entreprises dont le siège est en Chine manifestaient une certaine hésitation quant à la pérennité des stratégies et des équipes à l’étranger, tandis que les conditions proposées pouvaient parfois être moins avantageuses que celles offertes par les multinationales de premier plan aux États-Unis ou dans l’Union européenne.

Les laboratoires pharmaceutiques chinois doivent clairement définir leurs ambitions scientifiques, leurs processus décisionnels et leurs stratégies internationales à long terme pour attirer des cadres supérieurs expérimentés dans le développement clinique mondial, la stratégie réglementaire et les lancements de produits aux États-Unis et en Europe, a déclaré James Nyssen, responsable mondial du secteur des sciences de la vie chez le cabinet de recrutement britannique Hays.

“Lorsque cette proposition est bien définie, les entreprises biopharmaceutiques chinoises sont très compétitives”, a-t-il ajouté.

“Lorsqu’elle est encore en cours d’élaboration, le recrutement peut prendre plus de temps – non pas parce que les candidats manquent, mais parce qu’ils se montrent sélectifs.”