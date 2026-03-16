Les « KPop Demon Hunters » et Amy Madigan remportent les premiers trophées aux Oscars

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* « KPop Demon Hunters » nommé meilleur film d'animation

* « Sinners » et « Une bataille après l'autre » en lice pour le meilleur film

* Chalamet, DiCaprio, Jordan parmi les nominés pour le meilleur acteur

* Sécurité accrue en raison de la menace iranienne

(Mise à jour avec les premiers prix, paragraphes 1 à 8) par Lisa Richwine

Amy Madigan, la star de "Weapons", et le film d'animation à succès "KPop Demon Hunters" ont remporté certains des premiers Oscars dimanche, alors qu'Hollywood entamait sa célébration annuelle des meilleures performances dans l'industrie cinématographique.

Madigan, âgée de 75 ans, qui incarne l'excentrique tante Gladys, semblait ravie de monter sur la scène du Dolby Theatre pour recevoir son trophée de meilleure actrice dans un second rôle. Elle a obtenu ce prix 40 ans après sa première nomination aux Oscars.

Dans ses remarques, Madigan a remercié le réalisateur de "Weapons", Zach Cregger.

"Il a écrit un rôle de rêve et m'a laissé le saisir à la gorge", a déclaré Madigan.

"KPop Demon Hunters", un film Netflix NFLX.O qui est devenu un phénomène mondial, a été nommé meilleur film d'animation.

L'animateur Conan O'Brien a ouvert le spectacle en plaisantant sur le fait qu'il était honoré d'être "le dernier animateur humain" de la cérémonie de remise des prix, à une époque où Hollywood craint que l'intelligence artificielle ne prenne le dessus sur les emplois.

Plus sérieusement, O'Brien a déclaré qu'il espérait que le spectacle offrirait un sentiment d'optimisme. Il a fait remarquer que les nominés venaient de 31 pays sur six continents.

"Faisons la fête non pas parce que nous pensons que tout va bien, mais parce que nous travaillons et espérons mieux", a déclaré O'Brien.

Cette célébration clinquante, le gala le plus exagéré de l'année à Hollywood, s'est déroulée alors que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran.

La sécurité était accrue à l'intérieur et autour de la cérémonie. Les organisateurs ont indiqué qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec le FBI et la police de Los Angeles à la suite d'un avertissement fédéral faisant état d'une possible menace iranienne contre la Californie , bien que les autorités n'aient fait état d'aucun danger spécifique ou crédible pour la cérémonie des Oscars. Les participants ont dû franchir plusieurs points de contrôle de la circulation et passer par des détecteurs de métaux pour se rendre au Dolby Theatre.

La cérémonie a donné lieu à une course au meilleur film inhabituellement imprévisible entre l'histoire de vampires « Sinners », avec un record de 16 nominations, et le thriller sombrement comique « Une bataille après l'autre ». Le spectacle a été retransmis en direct sur la chaîne ABC de Walt Disney

DIS.N et en streaming sur Hulu.

La cérémonie a masqué le malaise qui règne dans l'industrie cinématographique quant à l'endroit où les films sont tournés, les studios recherchant des incitations fiscales et des coûts inférieurs ailleurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui affaiblit l'emprise d'Hollywood sur la production.

Warner Bros. WBD.O , le studio à l'origine de « One Battle » et « Sinners », est sur le point d'être vendu à Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'un accord qui réduira les rangs des principaux distributeurs de films. Un groupe de surveillance des médias, Free Press, a fait circuler un panneau d'affichage itinérant autour d'Hollywood au cours du week-end pour faire connaître son opposition à la fusion.

Les travailleurs devant et derrière la caméra craignent que l'intelligence artificielle ne limite les possibilités d'emploi et n'étouffe la créativité et la prise de risque.

UN POTENTIEL DE SURPRISES

La cérémonie de remise des prix de cette année présente un potentiel de surprises exceptionnellement élevé. La course au meilleur acteur, qui oppose Timothée Chalamet à Leonardo DiCaprio et Michael B. Jordan, est particulièrement imprévisible.

Chalamet était considéré comme un favori pour son interprétation acclamée d'un arnaqueur de ping-pong dans "Marty Supreme", mais ses perspectives ont semblé s'assombrir à la suite d'une campagne de la saison des prix mettant en scène une ligne de vêtements de rue et un dirigeable géant, ainsi que des remarques rejetant le ballet et l'opéra.

Le film « Une bataille après l'autre », avec DiCaprio dans le rôle d'un ancien radical politique devenant parent d'un adolescent, était considéré comme le favori pour le meilleur film après avoir accumulé trophée sur trophée lors des dernières cérémonies.

Mais « Sinners », qui célèbre la musique blues et la culture noire dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation, avec Jordan en vedette, a fait une percée tardive en remportant ce mois-ci le prix d'interprétation .

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars sont choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Cette année, l'Académie a pris des mesures pour s'assurer que les votants ont réellement regardé les films sur lesquels ils votent. Pour la première fois, le système de vote en ligne permet de savoir si un votant a regardé chaque film en streaming. Les électeurs peuvent toutefois cocher une case pour indiquer qu'ils ont regardé le film ailleurs que sur le site de l'Académie.