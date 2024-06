Les jeunes américains ont du mal à trouver des solutions pour perdre du poids

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Robin Respaut et Chad Terhune

Pour de nombreux parents américains cherchant de l'aide pour un enfant souffrant d'obésité, le traitement le plus largement approuvé est hors de portée - et il ne s'agit pas du populaire médicament pour la perte de poids Wegovy.

Les principaux groupes médicaux recommandent des conseils comportementaux intensifs - 26 heures en un an - pour enseigner aux enfants et à leurs familles des moyens pratiques de manger plus sainement et de bouger davantage.

Mais ces programmes ne sont pas très répandus et les listes d'attente peuvent durer plusieurs mois. Ils ne sont souvent pas couverts par l'assurance maladie et exigent un engagement en termes de temps que de nombreuses familles ont du mal à assumer, selon les entretiens menés avec plus d'une douzaine de médecins et de parents.

En conséquence, moins de 1 % des quelque 15 millions d'enfants américains souffrant d'obésité bénéficient de ce type de soins structurés, ont déclaré à Reuters les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les efforts déployés par le CDC et d'autres organismes pour étendre la couverture d'assurance sont au point mort, ont déclaré à Reuters des médecins impliqués dans le processus.

"La couverture de ces programmes n'a jamais été bonne et nous ne constatons aucune amélioration", a déclaré le Dr Joseph Skelton, professeur de pédiatrie et spécialiste de la médecine de l'obésité à la faculté de médecine de l'université Wake Forest.

La prévalence de l'obésité chez les enfants américains n'a cessé d'augmenter, passant de 5 % en 1980 à près de 20 % aujourd'hui, selon le CDC.

Le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk a été approuvé pour les adultes en 2021 et pour les adolescents fin 2022, offrant pour la première fois un moyen très efficace de perdre du poids. Novo n'est toujours pas en mesure de répondre à la demande de ce médicament chez les adultes, avec au moins 25 000 premières ordonnances délivrées chaque semaine.

Un nombre beaucoup plus restreint, mais croissant, de familles cherchent à obtenir le médicament pour leurs adolescents, comme l'a constaté Reuters en février. De nombreux médecins et parents se méfient de l'utilisation de ce médicament en l'absence de données permettant de déterminer si Wegovy peut affecter le développement de l'enfant ou présenter d'autres risques à long terme.

CHANGER LES HABITUDES

Ruth Medina, de Holyoke (Massachusetts), a voulu voir si un changement des habitudes familiales, plutôt que des médicaments, pourrait aider sa fille de 15 ans, Jelainie, qui a atteint 200 livres cette année. La famille a des antécédents de diabète de type 2, dit-elle, une condition exacerbée par l'excès de poids.

"Je ne veux pas m'engager dans cette voie. C'est à ce moment-là que j'ai eu peur", a déclaré Mme Medina.

Le pédiatre de Jelainie a recommandé le programme de poids santé du Holyoke Health Center, dans le cadre duquel les enfants et leurs parents rencontrent un diététicien et un agent de santé communautaire pour fixer des objectifs individuels, ainsi que des séances de groupe sur la cuisine, le décryptage des étiquettes nutritionnelles et d'autres changements de mode de vie.

Le docteur Vinny Biggs, qui supervise le programme, explique que les familles doivent attendre quatre mois avant de pouvoir s'inscrire. La participation de Mme Medina et de sa fille est couverte, en partie, par le programme d'assurance maladie Medicaid de l'État, a précisé M. Biggs.

Lors de la première session de la famille ce mois-ci, Jelainie a coupé des choux-fleurs, des carottes et d'autres légumes pour préparer un plat de paella avec ses instructeurs. La mère et la fille ont dit qu'elles avaient aimé le repas et ont rapporté chez elles les restes et la recette.

Jelainie a perdu du poids. Elle a commencé à marcher davantage, à jouer au tennis et à grignoter des fruits et des légumes. Sa mère s'inquiète toujours de l'attrait des nombreux fast-foods situés à proximité de leur domicile.

"Nous passons devant tant de tentations", a déclaré Mme Medina. "Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle atteigne un poids sain

FEU ROUGE, FEU VERT

La U.S. Preventive Services Task Force, un groupe d'experts fédéral influent, estime qu'il est préférable de s'en tenir à des changements de mode de vie pour les adolescents souffrant d'obésité jusqu'à ce que l'on dispose de plus de données sur la sécurité et l'efficacité à long terme des médicaments, selon un projet de recommandation publié en décembre.

L'Académie américaine de pédiatrie estime que les jeunes âgés de 12 ans et plus devraient se voir proposer des médicaments contre l'obésité, mais uniquement en tant que "complément à un traitement axé sur le comportement et le mode de vie"

Le groupe de travail a examiné des essais cliniques impliquant des programmes comportementaux intensifs pour les enfants et a constaté qu'en moyenne, les enfants perdaient 5,7 livres.

Mais le Wegovy et d'autres médicaments similaires ont aidé les gens à perdre des kilos de façon plus spectaculaire - 15 % ou plus de leur poids corporel dans les essais cliniques. Ces résultats, ainsi que l'absence de couverture d'assurance pour les conseils, devraient convaincre davantage de familles d'essayer ces médicaments à l'avenir.

Certains médecins affirment qu'une utilisation plus large de Wegovy par les jeunes rendra encore plus essentielle l'acquisition par les enfants d'habitudes alimentaires saines sur le long terme. Ils craignent que la dépendance à l'égard des médicaments ne contribue à elle seule à des carences nutritionnelles ou à des troubles de l'alimentation.

"Beaucoup d'entre nous pensent qu'il serait judicieux de proposer des conseils comportementaux en même temps que le médicament", a déclaré le Dr Thomas Robinson, professeur de pédiatrie et directeur du Center for Healthy Weight à la Stanford Medicine Children's Health de Palo Alto, en Californie. "Ces médicaments sont très efficaces pour réduire le poids et les risques pour la santé, mais on n'adopte pas tout d'un coup un régime alimentaire sain ou on ne devient pas plus actif physiquement"

Dans le cadre du programme de conseil sur le mode de vie de Stanford, des instructeurs donnent aux parents et à leurs enfants des leçons de longue date sur la manière de manger judicieusement: Les aliments riches en calories, tels que les glaces ou même les amandes, sont des aliments "feu rouge" qui doivent être consommés avec parcimonie. Les légumes sont un "feu vert" et peuvent être consommés en quantités illimitées. La plupart des aliments ont un feu jaune et se situent entre les deux, a déclaré Mme Robinson.

L'assurance maladie ne couvre pas le programme de Stanford, de sorte que les familles paient de leur poche ou reçoivent une aide financière de l'hôpital, a indiqué Mme Robinson. Le coût total est de 3 500 dollars.

Depuis 2022, le CDC, l'American Academy of Pediatrics et d'autres experts importants ont fait pression pour une meilleure couverture des conseils en matière d'obésité. En septembre, un groupe de l'American Medical Association (AMA ) a rejeté l'un de ces efforts: la demande d'un code médical spécifique pour le programme de 26 heures, qui aiderait les prestataires à facturer leurs services.

Dans une déclaration, l'AMA a indiqué à Reuters que la demande ne répondait pas aux critères du groupe, sans donner plus de détails. En général, les nouveaux codes ne peuvent pas être approuvés s'ils incluent des services non cliniques, tels que des cours de cuisine, selon l'AMA. Même si un code est accordé, les caisses d'assurance maladie peuvent toujours refuser de payer les services médicaux.

Dans une déclaration à Reuters, le CDC a indiqué qu'assurer un accès équitable aux médicaments contre l'obésité et aux traitements liés au mode de vie "est essentiel pour que les familles aient accès à de multiples options pour lutter contre l'obésité infantile et favoriser une santé optimale"