Les investisseurs vont allouer davantage à la dette privée, selon un sondage

(NEWSManagers.com) - Le consultant Ernst & Young a publié, cette semaine, son sondage annuel sur l’industrie mondiale des fonds alternatifs. Parmi les 226 institutions financières sondées pour l’étude figurent 114 hedge funds, 112 sociétés de private equity et 61 investisseurs institutionnels.

D’un point de vue macro-économique, la majorité des participants - 70% des investisseurs et 64% des gérants - anticipe une récession mondiale en 2023. Le pessimisme est tout autant de mise quant à l’avenir proche de l’industrie de la gestion alternative. Environ 60% des gérants et des investisseurs sondés s’attendent à moins de lancements de fonds sur les deux prochaines années et la majorité estime également que le nombre de liquidations de fonds alternatifs va augmenter d’ici 2024.

La satisfaction des investisseurs vis-à-vis des performances des classes d’actifs alternatives, elle, reste très variable d’un segment à l’autre. Par exemple, en 2021, les hedge funds n’ont pas répondu aux attentes de 44% des investisseurs sondés par EY. A l’inverse, le private equity et l’immobilier ont surpassé les attentes de, respectivement, 69% et 55% des investisseurs. « La performance de 2021 a, rétrospectivement, bénéficié de la solidité des valorisations sur la plupart des marchés et des classes d'actifs. Les hedge funds sont plus neutres par rapport au marché, et sont vus moins favorablement lorsque l'on compare leurs rendements nets aux gains absolus du marché. Cependant, lors du repli du marché en 2022, ils ont été la seule classe d'actifs pour laquelle un nombre accru d'investisseurs a identifié une surperformance (29% contre 15% en 2021). Les performances de 2022, bien qu'elles répondent encore largement aux attentes, se sont affaiblies, avec moins d'investisseurs constatant une surperformance dans leurs portefeuilles, et il faudra suivre la tendance pour voir s'il s'agit d'une baisse de sentiment de courte durée ou du début d'un défi industriel à long terme », commente EY.

En 2022, l'alternatif déçoit bien davantage les investisseurs dans son ensemble. En particulier, le crédit liquide et le capital-investissement qui ont vu les pourcentages d’investisseurs insatisfaits de leurs performances passer de 16% à 43% en un an pour le premier et de 6% à 27% en un an pour le second.

Côté allocation, c’est principalement sur la dette privée et illiquide que les investisseurs institutionnels questionnés ont l’intention de renforcer leur exposition dans les trois prochaines années (51% des investisseurs). L’immobilier (29%) et le private equity (28%) complètent le podium. Par ailleurs, 78% des investisseurs entendent maintenir le même niveau d’allocation aux hedge funds et au capital-investissement, 71% sur l’infrastructure et les actifs réels sur la période 2022-2025. Les hedge funds, l’immobilier et le crédit liquide sont les trois principales classes d’actifs pour lesquelles les investisseurs sondés envisagent une réduction de leur allocation.

Autre enseignement du sondage, la majorité des investisseurs ayant répondu au sondage (58%) ne demande pas aux gérants alternatifs dans lesquels ils sont investis de limiter leur exposition aux actifs digitaux ou aux cryptos dans des fonds qui ne sont pas dédiés à ces classes d’actifs. Cependant, pour 30% d’investisseurs, une exposition autre que nulle serait inquiétante et pour les 12% restants, la limite d’exposition des fonds à ces classes d’actifs se situe entre 1% et 5%. Les investisseurs auront sans doute revu leur position sur la question suite au séisme FTX qui bouscule le monde des cryptos.

Du côté des hedge funds, le nombre d’entre eux étant intéressé ou ayant une exposition aux cryptos est passé de 7% à 23% en un an. Mais l’exposition demeure minuscule, relate EY, qui précise que presque tous les gestionnaires ont répondu avoir une exposition inférieure à 2% aux actifs digitaux dans leurs portefeuilles. « Les hedge funds sont intéressés pour s’exposer davantage aux actifs digitaux à travers les crypto-actifs comme le bitcoin et l’ethereum. Les projets de finance décentralisée suscitent également un grand intérêt, principalement en raison du rendement qui peut être généré par ce type de produits », souligne EY.

Le consultant avertit qu’un paysage réglementaire incertain et plusieurs événements récents très médiatisés (faillites, liquidations, crashs de cryptos) pourraient continuer de décourager les gestionnaires traditionnels de déployer du capital en masse sur les actifs digitaux. L’intérêt des investisseurs comme des gérants alternatifs devrait cependant perdurer.