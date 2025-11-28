Les investisseurs sortent des fonds monétaires et des fonds crypto

Les investisseurs mondiaux ont retiré 14 milliards de dollars des fonds monétaires sur la semaine au 19 novembre, selon le Flow Show , de BofA, réalisé à partir des données EPFR sur les flux des fonds. Il s’agit de la première décollecte en cinq semaines. Les investisseurs ont également repris 2,2 milliards de dollars des fonds crypto, ce qui constitue la deuxième plus forte décollecte jamais enregistrée.

En revanche, les investisseurs ont souscris en net 26,2 milliards de dollars dans les fonds actions, 18,1 milliards dans les fonds obligataires et 1,9 milliard dans les fonds or.

La collecte des fonds actions a été tirée par les fonds actions américaines (13 milliards de dollars) et les fonds actions émergentes (9,2 milliards). Les fonds actions japonaises ont aussi collecté 1,2 milliard de dollars et les fonds actions européennes, 900 millions. La tech et la santé ont drainé 4,4 milliards et 2,4 milliards.

Côté obligataire, les fonds investment grade ont levé 11,9 milliards de dollars et les fonds d’obligations gouvernementales, 8,8 milliards de dollars. Les fonds dette émergente ont attiré 1,5 milliard de dollars. Les fonds high yield ont vu sortir 1,6 milliard de dollars.