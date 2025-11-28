 Aller au contenu principal
France: L'inflation harmonisée reste à 0,8% sur un an en novembre, selon l'Insee
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 10:25

Le logo de l'Insee est représenté sur un immeuble de bureaux à Nantes

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est restée stable à 0,8% sur un an en novembre, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Le consensus tablait toutefois sur un indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, en hausse de 1,0% ce mois-ci après +0,8% en octobre, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,2%, après une progression de 0,1% en octobre. Cette baisse est inattendue, les analystes interrogés par Reuters s'attendant à une stabilité des prix (0,0%).

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressort à +0,9% en novembre en rythme annuel, comme en octobre, tandis que le consensus tablait sur une légère accélération à 1,0%.

"Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés qui seraient compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie et par une légère accélération des prix de l'alimentation", explique l'Insee.

Sur un mois, il se replie de 0,1% en novembre après +0,1% en octobre. Le consensus attendait en revanche une inflation zéro ce mois-ci.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Inflation
1 commentaire

  • 11:01

    Sérieux, REUTERS ? Tu te relis ???

    "Le consensus tablait toutefois sur un indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, en hausse de 1,0% ce mois-ci après +0,8% en octobre, en rythme annuel.

    Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,2%, après une progression de 0,1% en octobre."

    C'était à 0,8 ou à 1 % en octobre ???

L'offre BoursoBank