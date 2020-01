Les investisseurs sont restés prudents durant la semaine de Noël

(NEWSManagers.com) - La trêve des confiseurs n' a pas incité les investisseurs à prendre des risques. Durant la semaine au 25 décembre, les fonds actions ont affiché des sorties nettes de 14,4 milliards de dollars, renouant ainsi avec la tendance des derniers mois, selon des données communiquées par EPFR Global, le spécialiste de l' évolution des flux dans le monde.

Cela dit, la volonté du parti conservateur britannique de sortir rapidement de l' Union européenne a continué de profiter aux fonds spécialisés sur les actions britanniques qui, durant les onze semaines au 25 décembre, ont engrangé au total 6,5 milliards de dollars. De même, la perspective de la signature imminente d' un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine a stimulé les flux dans fonds d' actions et d' obligations émergentes qui ont attiré 4,2 milliards de dollars au total durant la semaine sous revue. Au cours des deux dernières semaines, les fonds émergents actions et obligations ont ainsi enregistré des entrées nettes d' un peu plus de 12 milliards de dollars.

Malgré les nouveaux records atteints par les indices boursiers américains, les fonds dédiés aux actions américaines ont enregistré des sorties nettes significatives, les plus élevées depuis un peu plus d' un an. Du côté des fonds européens, les stratégies dédiées aux principaux marchés d' Europe continentale ont encore subi des sorties nettes, à l' exception notable des fonds d' actions néerlandaises qui continuent d' engranger des entrées nettes alors que les Pays-Bas affichent une croissance d' environ 1,9% contre 0,3% pour l' Italie, 0,5% pour l' Allemagne et 1,4% pour la France.

Dans le sillage des mois précédents, les fonds obligataires ont encore affiché des entrées nettes supérieures à 10 milliards de dollars (10,8 milliards). Les fonds de dette émergente et ceux dédiés aux obligations high yield ont continué d' attirer des capitaux, mais dans des proportions plus modestes par rapport aux semaines précédentes, notamment du côté des fonds high yield. Les fonds d' obligations européennes ont enregistré une quatrième semaine sur cinq de flux nets positifs, en raison principalement de données économiques encourageantes dans la zone euro qui semblent donner raison à la Banque centrale européenne (BCE) et à sa politique monétaire toujours très accommodante.

Depuis le début de l' année, les fonds d' obligations américaines ont attiré 441 milliards de dollars, dot environ un tiers investis dans des ETF, alors que les fonds d' actions américaines ont subi des sorties nettes de 115 milliards de dollars. Les premiers affichent une performance de 7,5% contre 27% pour les seconds.

A noter enfin qu' au terme d' une année où la finance durable a marqué des points un peu partout dans le monde, les fonds d' actions avec une approche responsable ou des mandats ESG continuent de naviguer à contre-courant de la tendance générale. Ils ont affiché des entrées nettes de 2 milliards de dollars durant la semaine au 25 décembre.