Les investisseurs se préparent à une guerre prolongée au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee, Jiaxing Li et Rae Wee

Les investisseurs ont perdu l'espoir de voir la guerre au Moyen-Orient se résoudre rapidement et se protègent désormais contre une prolongation du conflit et une aggravation du choc pétrolier, trouvant refuge dans les liquidités et les actions du secteur de l'énergie tout en se détournant des obligations et des entreprises technologiques et minières.

Ces mouvements reflètent une tendance des investisseurs à se prémunir contre des changements à long terme, voire permanents, des marchés de l'énergie et du commerce, alors qu'ils s'efforçaient jusqu'à présent de considérer les perturbations comme temporaires.

L'indice S&P 500 .SPX a reculé de 1,5% vendredi, pénalisé par les grandes entreprises technologiques, tandis que les contrats à terme ESc1 ont encore perdu 0,6% en Asie.

L'indice de référence japonais Nikkei .N225 a en outre chuté de 3,5% et la nervosité a fini par gagner la Chine, où l'indice des valeurs vedettes .CSI300 était en passe d'accuser sa plus forte chute depuis les droits de douane américains, l'an dernier.

Les ventes frappent plus durement encore les obligations et interviennent alors que les traders comptent les jours jusqu'à la date butoir fixée par le président américain Donald Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, se préparant dans le même temps à des dégâts économiques durables même si une avancée majeure, jugée peu probable, devait se produire prochainement.

"Les marchés ont été, jusqu'à récemment, extrêmement résilients", a déclaré Aaron Costello, responsable de l'Asie chez le conseiller en investissement Cambridge Associates, soulignant les investisseurs, conditionnés par les multiples revirements de Donald Trump, s'attendaient à un changement de tendance à court terme.

"Puis, vendredi, les marchés ont en quelque sorte touché de nouveaux plus bas (...) car je pense que la réalité est qu'il va y avoir une escalade avant une désescalade", a-t-il ajouté lors d'un événement du Milken Institute à Hong Kong.

"UN DÉSENGAGEMENT SUR TOUS LES MARCHÉS"

"À l'heure actuelle, les entreprises et les pays disposent de réserves et de stocks, mais ceux-ci finiront par s'épuiser si la situation ne se résout pas. Les marchés commencent donc à intégrer cette réalité dans les cours, et ils doivent le faire."

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a atteint lundi son plus bas niveau depuis quatre mois après être passé sous sa moyenne mobile sur 200 jours.

"Il y avait un énorme manque de conviction quant à la valorisation de la reprise boursière. Et ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à une sortie assez rapide", a déclaré Karen Jorritsma, responsable des actions australiennes chez RBC Capital Markets à Sydney.

"Les soldes de trésorerie augmentent. Nous assistons à un désengagement sur tous les marchés, ici, en Asie, aux États-Unis, partout. Et je pense que cela a beaucoup de sens."

Les dégâts provoqués sur les infrastructures énergétiques et la perspective de nouvelles frappes destructrices sont par ailleurs en train de convaincre les investisseurs que ni un revirement de la politique de Donald Trump ni des baisses de taux d'intérêt ne permettraient d'inverser les effets économiques du conflit.

Près de 20% des capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar ont été détruites par des attaques iraniennes et les contrats à long terme seront perturbés pendant des années, a déclaré la semaine dernière à Reuters le patron de QatarEnergy, alors même que pratiquement plus aucun pétrolier ne passe par le détroit d'Ormuz.

LES SOLUTIONS DE REPLI SONT RARES

Par ailleurs, avec la flambée du prix du pétrole, les entreprises ont commencé à réagir et les prix des billets d'avion ont bondi. United Airlines UAL.O , par exemple, a déclaré qu'elle se préparait à un prix du baril à 100 dollars jusqu'à la fin de 2027 et qu'elle prévoyait de réduire ses capacités de cinq points de pourcentage.

En Asie, dont les économies sont dépendantes du pétrole du Moyen-Orient et donc particulièrement vulnérables, les capitaux se réorientent sur les marchés boursiers et, dans certains cas, quittent la région.

Les ventes nettes d'actions dans la région, de 44,36 milliards de dollars ce mois-ci, progressent à un rythme qui constitue le plus important flux de sorties mensuelles depuis au moins 2008.

"Cette (escalade) amène les investisseurs à réaliser que nous ne sommes vraiment pas au bout de tout cela. En fait, il semble que la situation va empirer", a déclaré Francis Tan, stratège en chef pour l'Asie chez Indosuez Wealth Management à Singapour.

"(Les clients) adoptent une attitude plus défensive, prennent des bénéfices et sécurisent une partie des gains qu'ils ont enregistrés au cours de l'année écoulée et au-delà."

Les solutions de repli sont rares. Les risques d'inflation font baisser les cours des obligations tandis que l'or, valeur refuge traditionnelle, baisse sur fond de prises de bénéfices après sa récente remontée.

LES INVESTISSEURS À LONG TERME GARDENT LA TÊTE FROIDE

Les actions des sociétés minières aurifères ont même été malmenées en Australie lundi, alors que le prix du diesel utilisé pour l'acheminement vers les sites isolés a commencé à monter en flèche.

Les investisseurs à long terme, dont l'horizon de rendement se mesure en années, gardent cependant la tête froide et ne bouleversent pas leurs portefeuilles.

"Nous n'avons pas constaté de sorties massives des actions", a déclaré vendredi Lori Heinel, directrice mondiale des investissements chez State Street Investment Management, lors d'une conférence de presse à Hong Kong.

"Mais plus le conflit durera, plus l'Asie sera vulnérable, en raison de sa dépendance énergétique et du risque de hausse des prix de l'énergie."

Le secteur de l'énergie – pétrole, gaz et renouvelables – est dans le même temps très prisé, tout comme le dollar, car beaucoup estiment que les actions américaines sont les mieux placées pour surmonter le choc.

Lombard Odier a récemment relevé son opinion sur les actions américaines à "neutre" en raison du statut d'exportateur d'énergie du pays, même si ce marché a lui aussi commencé à vaciller.

"Qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'or, tout est en baisse", a déclaré Jason Chan, stratège chez Bank of East Asia.

"Aucun actif n'est à l'abri (...) donc, à court terme, les liquidités semblent être le seul refuge."

(Reportage Ankur Banerjee, Rae Wee et Gregor Stuart Hunter à Singapour, avec Jiaxing Li à Hong Kong et Gaurav Dogra à Bangalore, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)