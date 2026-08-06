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Les investisseurs se montrent optimistes vis-à-vis des actions après la décision de la Fed de maintenir ses taux — AAII
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 18:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains sont désormais dans le rouge; le Dow Jones est celui qui recule le plus, avec une baisse d'environ 0,6%

* Le secteur des services aux collectivités est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie est le seul à progresser

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,2%

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de plus de 3%; l'or et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,67%

6 août - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES INVESTISSEURS SE MONTRENT OPTIMISTES VIS-À-VIS DES ACTIONS APRÈS LA DÉCISION DE LA FED DE MAINTENIR SES TAUX — AAII Les investisseurs particuliers se sont montrés plus optimistes à l'égard du marché boursier américain dans la dernière enquête de l'American Association of Individual Investors (AAII sur le sentiment des investisseurs, le sentiment haussier s'étant renforcé tandis que les opinions neutres et baissières ont reculé.

L’enquête a également révélé un large soutien à la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés lors de la réunion du FOMC de la semaine dernière, plus de la moitié des personnes interrogées estimant que les décideurs avaient pris la bonne décision.

Le sentiment haussier, c’est-à-dire les anticipations d’une hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a progressé de 6,0 points de pourcentage pour s’établir à environ 37,0 %. Malgré tout, l’optimisme reste légèrement en deçà de sa moyenne historique de 37,5 % et c’est la troisième fois au cours des quatre dernières semaines qu’il n’atteint pas ce seuil.

Le sentiment neutre a légèrement reculé de 1,9 point de pourcentage pour s’établir à 25,0 %, ce qui indique que moins d’investisseurs s’attendent à ce que les actions restent globalement inchangées au cours des six prochains mois. Le sentiment neutre reste bien en deçà de sa moyenne à long terme de 31,0 %, n’atteignant pas ce niveau pour la 22e fois en 23 semaines.

Le sentiment baissier a reculé de 4,1 points de pourcentage pour s’établir à environ 38,0 %. Malgré ce recul, le pessimisme reste élevé, s’étant maintenu au-dessus de sa moyenne historique de 31,5 % pendant 26 semaines consécutives. L'écart entre optimistes et pessimistes s'est nettement amélioré, passant de -11,1 % la semaine précédente à -0,9 %, soit une variation d'environ 10 points de pourcentage. Cet écart reste toutefois inférieur à sa moyenne historique de 6,5 %, ce qui suggère que les investisseurs restent prudents malgré l'amélioration du climat.

La question spéciale de l’enquête de l’AAII de cette semaine portait sur la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés. Une majorité des personnes interrogées a estimé que la banque centrale avait pris la bonne décision.

Voici le graphique de l’AAII:

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: LES INDICES DE WALL STREET ÉVOLUENT PRÈS DE L'ÉQUILIBRE CLIQUEZ ICI LE NASDAQ RECULE, MAIS LES HAUSSIERS BÉNÉFICIENT TOUJOURS D'UNE LARGE ADHÉSION CLIQUEZ ICI L'IA RÉDUIT-ELLE LES EMPLOIS ET STIMULE-T-ELLE LA PRODUCTIVITÉ? PEUT-ÊTRE CLIQUEZ ICI LA FED N'EST PAS À LA TRAÎNE - INVESCO - CLIQUEZ ICI LA DEMANDE DE PRODUITS DE LUXE SE STABILISE, MAIS LE TEST DE SEPTEMBRE SE PROFILE CLIQUEZ ICI LES ACHETEURS STRUCTURELS SE TOURNENT VERS LES OBLIGATIONS D'ÉTAT JAPONAISES (JGB) – BNY CLIQUEZ ICI DE NOUVEAUX ACTEURS FONT GRIMPER LE STOXX CLIQUEZ ICI AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE SE RENFORCE À DES NIVEAUX RECORDS À MESURE QUE LES RÉSULTATS AFFLUENT CLIQUEZ ICI LES TITRES LIÉS À L'IA PRENNENT LE DÉCOLLAGE — MAIS N'ONT PAS D'AILES CLIQUEZ ICI

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