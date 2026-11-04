Les investisseurs s'attendent à une impasse avec Trump alors que les démocrates remportent une victoire écrasante au Congrès

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(Mises à jour régulières avec les derniers prix, citations et informations sur les élections)

* Le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat va basculer, la « vague bleue » sanctionnant les sortants

* Les démocrates remportent les élections au poste de gouverneur au Texas, en Géorgie et ailleurs

* Les résultats des élections de mi-mandat exercent une nouvelle pression sur les titres liés à l'IA et les cryptomonnaies

par Lewis Krauskopf, Suzanne McGee et Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers mondiaux ont oscillé entre hausses et baisses mercredi, les investisseurs évaluant les perspectives d’une réglementation plus stricte, d’une hausse des impôts et d’une surveillance accrue dans des domaines tels que l’IA et les cryptomonnaies, après que le Parti démocrate a remporté une victoire écrasante aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les démocrates ayant pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants à l’issue du scrutin de mardi, les marchés ont anticipé un risque d’impasse législative entre l’administration du président américain Donald Trump et le Congrès démocrate nouvellement élu.

Néanmoins, ce résultat pourrait avoir de vastes répercussions sur des secteurs sensibles aux fluctuations des marchés, notamment le développement des centres de données dédiés à l’IA , les perspectives budgétaires américaines , les dépenses de défense et la réglementation dans des domaines tels que la santé, le secteur bancaire et les cryptomonnaies .

Un Congrès à majorité démocrate pourrait exercer un contrôle accru sur les entreprises spécialisées dans l’IA, en partie en raison de l’opposition croissante de l’opinion publique aux centres de données, ce qui constitue un risque pour un marché qui a été stimulé par ces investissements.

Si les analystes estiment qu’il y a peu de chances qu’une législation viable soit adoptée, qui viendrait sérieusement entraver le développement des centres de données, ils s’attendent à ce qu’une victoire écrasante des démocrates conduise à des enquêtes sur le secteur technologique.

Des sondages d’opinion avaient précédemment indiqué que les démocrates étaient en passe de remporter la Chambre des représentants, mais que la course au Sénat était trop serrée pour être tranchée . Le Parti républicain de Trump contrôlait les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années de son second mandat.

« Il existe encore un certain nombre de domaines dans lesquels le président Trump peut influencer les marchés: le commerce et les droits de douane, la politique étrangère et les réglementations existantes », a déclaré Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management à Hong Kong.

Mais même si une « vague bleue » venait à se concrétiser, les démocrates semblaient peu susceptibles d’obtenir la majorité qualifiée des deux tiers nécessaire pour passer outre le droit de veto de Trump, a-t-il ajouté. « Ce sera l’un des points d’achoppement pour les deux années restantes du mandat du président Donald Trump », a ajouté M. Hui.

LES TRANSACTIONS ALIMENTÉES PAR L'IA CONNAISSENT DES TURBULENCES

Les contrats à terme sur indices boursiers ont chuté lorsque les résultats ont commencé à être connus, mais ont ensuite réduit leurs pertes mercredi, les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 reculant de 0,5 % et ceux sur le Nasdaq NQcv1 de 0,8 %. L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a reculé de 0,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis un mois, à 101,51. MKTS/GLOB

Les investisseurs suivaient également de près les élections locales, en raison de leurs implications pour le développement de l’IA dans des États tels que le Texas, où le démocrate James Talarico a remporté la course au Sénat et où la démocrate Gina Hinojosa a battu le gouverneur sortant républicain Greg Abbott dans la course au poste de gouverneur. Les démocrates Keisha Lance Bottoms et Jon Ossoff ont également remporté respectivement les élections au poste de gouverneur et au Sénat en Géorgie.

« Ces deux États représentent en effet environ un tiers de l’ensemble des dépenses et des projets liés aux centres de données d’IA », a déclaré Tapas Strickland, stratège en chef des marchés chez Moomoo ANZ à Sydney. « Le risque d’un ralentissement est bien réel, et cela se répercuterait évidemment sur le reste du secteur de l’IA », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas que cela arrête nécessairement tout le train de l’IA, mais cela le ralentit. »

LES FOURNISSEURS ASIATIQUES EN YO-YO

Sur les marchés asiatiques, des acheteurs ont profité de la baisse pour faire de bonnes affaires en fin d’après-midi.

Le fabricant japonais de puces mémoire Kioxia Holdings

285A.T a chuté de 15 % à un moment donné, tandis que l’investisseur dans l’IA SoftBank Group 9984.T a plongé de 10 %, mais les deux ont ensuite réduit leurs pertes.

« Les baisses des valeurs japonaises liées à l’IA seront limitées, car elles sont désormais bon marché », a déclaré Kazunori Tatebe, stratège en chef chez Daiwa Asset Management à Tokyo. « Leurs résultats sont solides, et elles ont revu à la hausse leur bénéfice par action alors que les cours des actions sont en baisse. »

En Chine, l’indice CSI New Energy .CSI399808 a bondi de 3,5 %, tandis que l’indice SSE Star 50 .STAR50 a grimpé de 10 % grâce aux hausses enregistrées par les fabricants chinois de puces électroniques.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,1 %, effaçant ses pertes après un redressement des actions coréennes

.KS11 , qui ont surmonté une baisse allant jusqu'à 4 % avant de remonter pour clôturer en hausse de 0,6 %.

RELATIONS COMMERCIALES

La Maison Blanche dispose toujours d’une autorité considérable pour mener sa politique étrangère et mettre en place des droits de douane sans l’accord du Congrès, bien que ses pouvoirs aient été limités par des décisions de la Cour suprême rendues plus tôt cette année.

« Pour des pays comme l’Inde, qui sont encore en train de négocier des accords commerciaux avec les États-Unis, les résultats des élections de mi-mandat pourraient inciter à adopter une approche attentiste, le temps que les gouvernements évaluent les implications pour l’ensemble des relations commerciales », a déclaré Dhiraj Nim, économiste senior et stratège en devises chez ANZ à Mumbai.

Les relations entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping seront également au centre de l’attention, certains investisseurs se montrant optimistes quant au maintien du statu quo.

« Certains ont décrit les relations américano-chinoises comme ayant une forme en "L": une chute suivie d’une stabilisation au plus bas », a déclaré Shan Weijian, président exécutif et cofondateur de PAG à Hong Kong. « Je suis d’accord. Je ne pense pas que ces relations s’améliorent ou se détériorent de manière significative. »

LES ACTIFS NUMÉRIQUES FACE À UNE NOUVELLE RÉALITÉ

Les cryptomonnaies ont également reculé: le bitcoin BTC= a chuté de 2,79 % à 75 666,11 dollars et l’ether ETH= a perdu 1,9 % à 2 248,65 dollars, avant de se redresser pour terminer la journée à un niveau stable.

« Même si le raz-de-marée démocrate faisait l’unanimité avant le scrutin, l’ampleur de l’écart compte sans doute », a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour. « Le risque réside dans un renforcement de la réglementation du secteur de l’IA et des cryptomonnaies », a-t-il ajouté.

L’un des revers les plus importants pour les partisans des cryptomonnaies a été le retour du démocrate Sherrod Brown, qui a remporté mardi l’élection sénatoriale spéciale de l’Ohio, deux ans après avoir perdu son siège au Sénat. M. Brown, qui a critiqué l’influence de l’industrie des cryptomonnaies à Washington, a triomphé malgré les efforts de Fairshake, un super PAC dédié aux cryptomonnaies soutenu notamment par Coinbase COIN.O et Ripple, qui a dépensé 30 millions de dollars pour s’opposer à sa candidature.

INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES

Les investisseurs ont également dû faire face à la perspective d’un blocage législatif accru, les démocrates contrôlant désormais les deux chambres du Congrès. Cela pourrait faire planer le spectre d’un blocage des négociations budgétaires et compliquer la situation budgétaire qui a déjà ébranlé les cours des actifs, tout en freinant le secteur de l’IA, qui a été le moteur de la croissance économique américaine.

Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a reculé de 1,3 point de base, à 4,933 %.

Alex Morris, fondateur de F/m Investments, a déclaré que les investisseurs pourraient se concentrer de plus en plus sur les questions budgétaires dans les semaines à venir. « Et franchement, aucun candidat n’a fait campagne sur un programme de responsabilité budgétaire », a déclaré M. Morris.