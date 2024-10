Les investisseurs plus exposés aux actions et au capital investissement (Schroders)

(AOF) - "Les investisseurs mondiaux doublent leur exposition aux actions mondiales et au capital-investissement malgré les incertitudes électorales". C’est ce qu’affirme Schroders sur la base de son enquête Global Investor Insights Survey. Ces investisseurs "sont restés concentrés sur les grandes tendances de fond : la démondialisation, la disruption et la décarbonation" selon cette étude pour laquelle près de 3 000 investisseurs ont été sondés à travers le monde.

Il ressort de l'étude que la politique des banques centrales (70 %), les taux d'intérêt élevés (68 %) et le potentiel ralentissement économique (62 %) ont "pris le pas sur les inquiétudes concernant les élections".

Au niveau national, les investisseurs estiment que les accords commerciaux (44 %) et les niveaux élevés d'emprunts d'État (35 %) sont désormais les plus susceptibles d'influer sur leurs décisions d'investissement.

L'étude montre que pour les investisseurs, les risques macroéconomiques tels qu'une inflation plus élevée que prévu ou un ralentissement de la croissance (62 %), les politiques des banques centrales (60 %) et les risques politiques (57 %) "restent les principales menaces" qui pèsent sur les investissements obligataires.

L'investissement dans les marchés privés "continue de croître", plus de 80 % des investisseurs ayant déjà investi dans les marchés privés ou prévoyant de le faire "dans un avenir proche". Plus de la moitié (53 %) des investisseurs interrogés ont l'intention d'augmenter leur allocation au capital-investissement au cours des 12 prochains mois, suivis par 42 % pour la dette privée et 45 % pour le capital-investissement dans les infrastructures renouvelables.