Les investisseurs particuliers ont entièrement souscrit à l'introduction en bourse de Jio, la société d'Ambani, dès le deuxième jour

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* L'introduction en bourse a attiré, dès le deuxième jour, des offres représentant plus de quatre fois le nombre d'actions proposées

* Les investisseurs institutionnels ont soumissionné à hauteur de 9,78 fois leur quota, contre 1,29 fois pour les particuliers

* L'introduction en bourse valorise Jio à hauteur de 108,3 milliards de dollars; les cotations débuteront le 28 octobre

(Mise à jour des chiffres de souscription aux paragraphes 1 et 3, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 10 et 11)

par Vibhuti Sharma

L'engouement pour l'introduction en bourse de 3,2 milliards de dollars de Jio Platforms JIOP.NS , la société du milliardaire Mukesh Ambani , n'a cessé de croître jeudi, deuxième jour de la souscription publique, avec des ordres d'achat représentant plus de quatre fois le nombre d'actions disponibles et la partie réservée aux particuliers entièrement souscrite.

Dans ce qui s’annonce comme la plus grande introduction en bourse d'Inde et la première de Reliance depuis 20 ans, cette cotation constitue un pilier essentiel de la vision à long terme d'Ambani, qui vise à transformer Reliance Industries

RELI.NS , un géant du pétrole et de la chimie, en une "entreprise touche-à-tout" couvrant les secteurs de la consommation, de la distribution et de la technologie.

Les investisseurs institutionnels ont été les principaux moteurs de la demande, les acheteurs institutionnels qualifiés ayant enchéri à hauteur de9,78 fois leur quota, selon les données boursières. Les investisseurs particuliers, auxquels environ un tiers de l’émission est réservé, ont entièrement couvert leur part dès les deux premières heures du deuxième des trois jours d’offre publique et avaient enchéri à hauteur de 1,29 fois leur quota.

Cette introduction en bourse a suscité une forte demande de la part des particuliers sur le marché primaire, en grande partie grâce à la marque Reliance, dont la portée dépasse largement l’activité de télécommunications de Jio Platforms , a déclaré un analyste suivant de près cette opération.

Pour de nombreuses familles indiennes, les actions de Reliance constituent depuis longtemps un pécule fiable, les titres cotés à Mumbai ayant été multipliés par environ 330 depuis 1990. En annonçant l’introduction en bourse en juin, Ambani l’a décrite comme "un moment profondément émouvant pour moi, pour toute la famille Reliance et pour ses millions d’actionnaires".

Jio a contribué à mettre le streaming, les paiements numériques et les services en ligne à la portée de millions d’Indiens grâce à des forfaits data bon marché et à des appels gratuits. Sa prochaine étape s’appuie sur la 5G, le haut débit à domicile ainsi que les services cloud et d’intelligence artificielle.

Lors de la première journée d'offre publique , l’offre a été entièrement souscrite en moins de 90 minutes après l’ouverture, sous l’impulsion d’investisseurs institutionnels qui se sont emparés de leur part en quelques minutes. Il s’agit d’un début inhabituel pour une introduction en bourse de cette envergure en Inde, où les offres importantes voient généralement la plupart des souscriptions affluer dans les dernières heures.

Cette introduction en bourse a été considérée comme un baromètre de la demande mondiale pour les nouvelles cotations, les entreprises liées à l’IA faisant l’objet d’un examen plus rigoureux. Environ 90 % du chiffre d’affaires de Jio provient de son activité de télécommunications.

L'introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière lors de son entrée en bourse le 28 octobre.

La branche télécoms de Jio, dirigée par Akash, le fils de Mukesh Ambani, a été fondée en 2016 sur un pari: celui que des forfaits de données bon marché inciteraient les Indiens à passer beaucoup plus de temps en ligne. Les prix bas et les appels vocaux gratuits ont rapidement détourné les abonnés de Bharti Airtel BRTI.NS et de Vodafone Idea VODA.NS .

Aujourd’hui, plus de 500 millions d’Indiens sont abonnés à Jio, qui abrite le plus grand opérateur de télécommunications du pays et se classe juste derrière China Mobile 600941.SS parmi les opérateurs desservant un seul pays.