Les investisseurs obligataires, incertains quant aux perspectives de la politique monétaire de la Fed, se protègent contre un choc des taux américains

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* La demande de swaptions "payeuses" est supérieure à celle des "receveuses"

* La volatilité à court terme augmente à l'approche de la réunion de la Fed

* Les investisseurs paient pour se protéger contre des taux de swap à 10 ans de 6%

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les investisseurs obligataires, incertains quant aux perspectives de resserrement monétaire de la Réserve fédérale, paient davantage pour se protéger contre la possibilité d’une forte hausse des taux d’intérêt américains.

Les marchés financiers américains s’interrogent sur la question de savoir si le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, maintiendra la banque centrale sur la voie de la maîtrise de l’inflation, ce qui pourrait nécessiter des hausses de taux, ou s’il cédera aux appels répétés du président Donald Trump en faveur de baisses de taux. L'activité sur le marché des options sur taux d'intérêt a évolué ces derniers mois, avec une demande croissante pour un type spécifique de "swaption", c'est-à-dire une option sur un swap de taux d'intérêt, qui permettrait de réaliser des gains en cas de hausse des coûts d'emprunt à long terme. Certains se couvrent contre un scénario où le taux de swap à 10 ans atteindrait 6%, soit plus de 200 points de base au-dessus du niveau actuel de 4,23%. Pour que cela se produise, la Fed devrait relever fortement le taux des fonds fédéraux.

Les swaps de taux d’intérêt sont largement utilisés pour couvrir le risque de taux, y compris l’exposition aux bons du Trésor américain. Ces swaps permettent aux investisseurs d’échanger des paiements à taux fixe contre des paiements à taux variable, et inversement.

Selon les analystes, le marché s’est détourné des stratégies dans lesquelles les investisseurs percevaient une prime en vendant de la volatilité pour s’orienter vers l’achat de protection contre les fortes fluctuations des taux d’intérêt. Cette évolution reflète non seulement les craintes d’un nouveau resserrement monétaire de la Fed, mais aussi des inquiétudes plus générales quant à la poursuite de la hausse des rendements à long terme, indépendamment des décisions de politique monétaire à court terme, sous l’effet de facteurs tels que la persistance de l’inflation et les importants besoins d’emprunt de l’État.

"Le marché est désormais davantage convaincu de la poursuite des hausses de taux, ce qui se traduit sur le marché des options par une demande plus forte pour les "payeuses" que pour les "receveuses"", a déclaré Guneet Dhingra, responsable de la stratégie sur les taux américains chez BNP Paribas à New York.

Les swaptions "payeuses", qui donnent aux investisseurs le droit de payer un taux fixe et de percevoir un taux variable, sont généralement privilégiées lorsque les marchés anticipent une hausse des taux. Les swaptions "receveuses", qui donnent aux investisseurs le droit de percevoir un taux fixe et de payer un taux variable, reflètent généralement l’anticipation d’une baisse des taux, la Fed réagissant à un ralentissement économique.

DES PRÉVISIONS DE MOUVEMENT IMPORTANT?

À l’approche de la réunion de la Fed cette semaine, la volatilité des swaptions à court terme, notamment des options "at-the-money" à un an sur les taux de swap à un an

USDSR1MX1YATM=R , a augmenté pour la cinquième séance consécutive jeudi, avant de reculer légèrement à 20,06 points de base lundi, ce qui suggère que les investisseurs se préparent à une décision de politique monétaire plus importante que prévu, dans un sens ou dans l’autre.

"Un mouvement important semble désormais plus probable qu’improbable et constitue un risque potentiel pour les positions "short gamma", qui ont connu un succès croissant ces derniers temps", a déclaré Amrut Nashikkar, responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Barclays. La stratégie "short gamma" consiste àvendre de la volatilité en pariant sur le maintien d’une relative accalmie sur les marchés. Cette stratégie s’avère toutefois déficitaire lorsque les taux évoluent brusquement.

Vendredi, les contrats à terme sur les taux américains tablaient sur une probabilité de 36% d’une hausse des taux lors de la réunion de cette semaine, contre 13% une semaine plus tôt.

SE PROTÉGER CONTRE UNE HAUSSE BRUSQUE Shaun Zhou, stratège en taux américains chez Morgan Stanley, a indiqué avoir observé depuis mai une hausse régulière des achats d’options liées aux taux de swap à 10 ans USDSROIS10Y=TWEB dont les prix d’exercice sont supérieurs à 6%. Les acheteurs de ces options tireraient profit d’une atteinte ou d’un dépassement du prix d’exercice.

Cette activité s’est concentrée sur les options à deux et trois ans sur les taux de swap à 10 ans USDSR2YX10YATM=R

USDSR3YX10YATM=R , a-t-il précisé, leurs primes ayant fortement augmenté, notamment en juin. Si certains pourraient considérer ces positions comme des paris sur un resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed, M. Zhou a estimé qu’il s’agissait plutôt d’une assurance contre une hausse, peu probable mais potentiellement préjudiciable, des coûts d’emprunt à long terme.

"Ce ne sont pas des moyens particulièrement efficaces d’exprimer une vision classique de la Fed", a déclaré M. Zhou, estimant que ces opérations s’apparentaient davantage à des couvertures contre les risques extrêmes pour les investisseurs exposés à une forte hausse des rendements.

L’ampleur et la fréquence de ces transactions suggèrent toutefois que les investisseurs institutionnels cherchent à se protéger contre des scénarios peu probables mais qui ne peuvent être écartés, a-t-il ajouté.

Cela dit, M. Nashikkar, de Barclays, a souligné qu’une demande s’est également manifestée pour des positions tirant parti d’une baisse des taux, ce qui met en évidence l’incertitude quant à l’orientation de la politique de la Fed.

M. Dhingra, de la BNP, a indiqué que le positionnement sur les options à court terme semblait relativement équilibré entre les paris sur une hausse et ceux sur une baisse des taux, ce qui correspond à l’approche de la Fed fondée sur les données. Plus loin sur la courbe, cependant, la demande reste orientée vers les opérations qui tireraient profit d’une hausse des taux.

"Cela montre que le marché continue de penser que la trajectoire à long terme des taux est à la hausse", a-t-il déclaré.

M. Dhingra a par ailleurs mis en garde contre une interprétation excessive des transactions les plus extrêmes, telles que les options liées à des taux de 6%, soulignant qu’elles peuvent répondre à divers objectifs, allant de la couverture de portefeuille à la spéculation pure et simple. Néanmoins,l’activité sur le marché des optionstraduit la crainte que les coûts d’emprunt ne restent élevés, les investisseurs s’attachant de plus en plusà se prémunir contre un éventail plus large de scénarios à mesure que les perspectives en matière de taux d’intérêt deviennent plus difficiles à prévoir.