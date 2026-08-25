Les investisseurs ne se laissent pas impressionner par le projet américain de sanctions contre l'Iran, tandis que le bitcoin poursuit son ascension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis menacent les pays qui font des affaires avec l'Iran, mais cette annonce déçoit

* Le dollar se raffermit, les rendements des bons du Trésor américain restent stables alors que les investisseurs évaluent les plans de rachat d'actions

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia pour trouver un nouveau catalyseur

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens) par Marc Jones et Rae Wee

Les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont retrouvé un certain calme mardi, les investisseurs ayant fait fi des projets américains visant à étendre les sanctions contre l’Iran et s’étant mis en condition pour les résultats attendus mercredi de la société la plus valorisée au monde, Nvidia.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait averti lundi les pays de rompre leurs liens financiers avec l’Iran sous peine de sanctions secondaires dans le cadre de ce qui avait été qualifié de « Jour J économique », mais le département du Trésor s’est abstenu d’imposer effectivement des sanctions.

Cela avait provoqué un léger recul pendant la nuit tant des cours du pétrole LCOc1 que des rendements des obligations d’État de référence, ces derniers ayant également été soutenus par un rapport indiquant que le Trésor américain pourrait puiser dans son compte de trésorerie pour financer une augmentation des rachats de dette américaine . O/R US/

Les actions européennes ont ouvert en hausse de 0,3 %, les investisseurs ayant été rassurés par l’annonce américaine, moins alarmante que redouté, même si cette hausse s’explique en partie par la progression des titres des entreprises du secteur de la défense, qui tablent sur la poursuite du conflit pendant encore plusieurs mois. /EU

Sur le marché des devises, l’ .DXY du dollar a également légèrement progressé face à l’euro EUR= et au yen japonais

JPY= , même si c’est la rupture de la corrélation traditionnelle avec les rendements obligataires qui a retenu l’attention des traders après cette période de volatilité.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street Global Markets, a déclaré que la hausse des rendements et la faiblesse du dollar au cours du dernier mois étaient le signe d’un retour possible d’une « tendance négative » à l’égard du billet vert.

« Il y a simplement une certaine inquiétude concernant la situation budgétaire aux États-Unis, ce qui se traduit par cette faiblesse classique du dollar et une hausse des rendements », a-t-il déclaré, ajoutant que les prochains jours s’annonceraient également intéressants, à l’approche de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

L’autre domaine qui a été secoué par les craintes dites de « dépréciation du dollar » est le marché mondial des cryptomonnaies.

L’ BTC= du bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai, après un nouveau bond de 2 % pendant la nuit, portant sa hausse sur les dix derniers jours à plus de 30 %.

L' XAU= de l'or a légèrement reculé de 0,6 % à 4 624 dollars l'once, mais il se situe lui aussi à son plus haut niveau depuis mai, avec une hausse de 15 % sur le mois. GOL/

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence des coûts d'emprunt dans la zone euro, est resté stable à 3,242 %, se maintenant près de son plus haut niveau depuis 15 ans (3,275 %) atteint la semaine dernière. Les rendements français à 30 ans FR30YT=RR s'établissaient à 4,894 % après avoir atteint lundi leur plus haut niveau depuis 18 ans.

GVD/EUR

NVIDIA FAIT PARLER DE LUI

Lesecteur technologique— qui domine largement les indices boursiers mondiaux — retenait son souffle en attendant les résultats d' NVDA.O de Nvidia mercredi; les investisseurs sont conscients de la difficulté pour le fabricant de puces de répondre à des attentes très élevées.

Les analystes s’attendent généralement à ce que le chiffre d’affaires trimestriel fasse presque le double pour atteindre environ 92 milliards de dollars, avec des prévisions de bénéfices annuels comprises entre 103 et 105 milliards de dollars.

« Au vu des antécédents de Nvidia, il ne serait pas surprenant que l’entreprise atteigne ces chiffres clés », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG.

« Maisje pense que ce que les gens essaient de comprendre, c'est s'il y a des inquiétudes concernant les transactions circulaires qui alimentent sa croissance et si ce taux de croissance est viable au cours des prochains trimestres. »

Les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir une légère hausse du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow Jones Industrial plus tard dans la journée, après un léger recul observé depuis la mi-août, alors que le sentiment général du marché a vacillé.

.N

Dans la nuit, en Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,4 %, la Corée du Sud .KS11 et Taïwan .TWII ayant toutes deux progressé, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a également clôturé en hausse de 0 ,5 %. .T

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a toutefois reculé de 0 ,2 %. Le lancement par Alibaba 9988.HK d'une vente d'actions d'une valeur de 10,2 milliards de dollars, à un prix fortement réduit, a partiellement pesé sur le sentiment à l'égard du secteur technologique.