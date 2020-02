Les investisseurs moins confiants pour la croissance et l'inflation

(NEWSManagers.com) - Le coronavirus a mis un terme à l'enthousiasme du début d'année. Les investisseurs sont deux fois moins nombreux à anticiper une amélioration de la croissance que le mois précédent (18% net, contre 36% en janvier), selon le dernier Fund Manager Survey de BofA Global Research réalisé entre les 6 et 13 février auprès d' un échantillon de 221 participants, totalisant 676 milliards de dollars d' actifs sous gestion. Les anticipations de hausse d'inflation sur les 12 prochains mois sont aussi en recul, à 40% net, contre 57% un mois plus tôt.

Dans le marasme actuel, qu'est-ce qui pourrait alors faire grimper les anticipations d'inflation ? La moitié des gérants évoquent des choix politiques de relance, classés à gauche, avec en tête (26%) une politique de dépense étatique soutenu par la création monétaire, calquée sur la théorie monétaire moderne (Modern Monetary Theory), puis un engagement des pays du G7 à effectuer des dépenses en infrastructures (24%).

Sur les marchés, les gérants interrogés ont observé que l'achat d'actions américaines de croissance et de la tech fut la principale stratégie de la semaine (51% des réponses), suivie par les bons du Trésor américain (17%) et les obligations corporates de qualité (" investment grade" , 13%), corroborant les données du Flow Show publiées la semaine dernière. En termes d'allocation, les positions en cash sont au plus bas depuis depuis avril 2015, à 9% (-5 points). Dans le même temps, la part des actions mondes en portefeuille est au plus haut sur ces 20 derniers mois, à 33% (+1 point), avec des actions américaines à 19% (+3 points).

" Le sentiment des investisseurs est moins haussier que le mois dernier et montre une capitulation totale dans les actifs de déflation. Nous restons irrationnellement bullish" , a déclaré le stratégiste en chef Michael Hartnett.