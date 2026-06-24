Les investisseurs, inquiets, attendent les résultats de Micron alors que le secteur des puces électroniques connaît des fluctuations brutales

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* Les analystes prévoient une hausse des bénéfices de Micron de plus de 1 000 % au troisième trimestre, et une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 285 %

* L'action Micron a bondi de 740 % au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à 1 200 milliards de dollars

* Les analystes s'attendent à ce que la demande de puces mémoire dépasse l'offre pendant au moins les deux prochaines années

(Mise à jour des commentaires des analystes et des cours) par Sruthi Shankar

Les projecteurs sont braqués sur le fabricant de puces Micron Technology alors qu’il s’apprête à publier ses résultats, et les investisseurs se préparent à une volatilité accrue après les récentes fluctuations du marché alimentées par d’importants flux liés à SpaceX et par un cycle de forte hausse puis de chute sur deux jours des actions du secteur des semi-conducteurs .

En juin dernier, Micron MU.O était une entreprise bien connue, bien qu’un peu méconnue, avec une capitalisation boursière de 136 milliards de dollars et une longue histoire, mais dont les résultats trimestriels ne suscitaient pas forcément l’engouement des investisseurs.

Un an plus tard, Micron est l’une des vedettes de la reprise technologique qui a propulsé les fabricants de puces du monde entier vers les sommets, déclenchant une nouvelle frénésie boursière même après plus d’une douzaine de mois d’engouement pour l’IA. Micron affiche une haussede 740 % par rapport à l’année dernière, ce qui porte sa capitalisation boursière à1 200 milliardsde dollars et la place parmi les premières sociétés cotées aux États-Unis, devançant Walmart WMT.N et Intel

INTC.O .

Cela s’est avéré être une aubaine pour ses investisseurs, mais cela risque d’ajouter au stress que subissent les gestionnaires de portefeuille et autres experts du marché quant aux résultats que l’entreprise publiera mercredi, alors qu’ils tentent de comprendre ce qui a déclenché la vague de ventes de puces et d’évaluer les débuts mouvementés du nouveau président de la Réserve fédérale .

Le Nasdaq .IXIC a chuté de plus de 5 % après une série de records, et les investisseurs estiment que les fluctuations du marché ont parfois été étonnamment brusques, les amenant à se demander quelle sera la prochaine mauvaise nouvelle.

"La question est de savoir si cela va déclencher un effet domino ou s’il s’agit simplement d’un petit pas en arrière avant de repartir de plus belle", a déclaré Michael Field, stratège en chef des marchés boursiers chez Morningstar.

Les hausses paraboliques de Micron et d’autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, combinées à la série de méga-introductions en bourse prévues cet été, suscitent des inquiétudes quant à l’euphorie du marché et à un éventuel plafonnement des principaux indices.

Dans le même temps, les fortes hausses de bénéfices attendues, résultant des dépenses d’investissement massives dans l’IA, soutiennent la progression du marché, sans pour autant le faire basculer de manière trop évidente dans ce qu’on appelle le "territoire de la bulle".

"Ce n’est pas une bulle au sens où il n’y aurait pas de croissance réelle. Ce sont plutôt les hypothèses formulées quant à la poursuite de cette croissance qui semblent extrêmes", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

DES COURS À LA HAUTEUR DE LA PERFECTION

La vague de ventes qui a touché le secteur technologique en début de semaine s’est propagée à l’échelle mondiale, entraînant également dans leur sillage les marchés boursiers fortement orientés vers la technologie de la Corée du Sud .KS11 et de Taïwan .TWII .

Les grands acteurs du secteur des puces mémoire, SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , ont récemment franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi parmi les premières entreprises asiatiques à atteindre ce cap.

Micron devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi après la clôture de la Bourse. En moyenne, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise basée dans l’Idaho affiche une croissance de ses bénéfices supérieure à 1 000 % et une hausse de son chiffre d’affaires de près de 285 % par rapport à l’année dernière.

Les puces de Micron sont étroitement intégrées aux systèmes d’IA et les analystes s’attendent à ce que la demande en puces mémoire dépasse l’offre pendant au moins les deux prochaines années.

"Micron adopte une dynamique de marché similaire à celle de Nvidia", a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth.

"Lorsqu’une action est valorisée comme si elle était parfaite, la perfection devient l’exigence minimale. Tout écart par rapport à cela — des prévisions moins optimistes, un ralentissement de la demande, une pression sur les marges, voire un ton prudent de la part de la direction — pourrait déclencher un recul significatif."

L'action Micron a reculé de 1,5 % en début de séance. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel, un indicateur de valorisation, a fortement chuté à 8,59 alors que le titre atteignait des sommets historiques et que les analystes revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices.