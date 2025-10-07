Les investisseurs individuels ont vendu la hausse vertigineuse d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse; le Dow est stable

*

Les services publics sont en tête des gains sectoriels du S&P; l'énergie est à la traîne

*

Le STOXX 600 européen en hausse de ~0,1%

*

Le dollar et l'or sont en hausse; le pétrole brut recule; le bitcoin chute de plus de 1 %

*

le rendement du Trésor américain à 10 ans baisse à 4,14%

7 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS ONT VENDU LA HAUSSE VERTIGINEUSE D'AMD

Les investisseurs particuliers ont été vendeurs nets d'Advanced Micro Devices AMD.O à un moment où ses actions ont augmenté de plus de 23% au cours de la dernière session, marquant le plus grand selloff en un jour depuis plus de 29 mois, selon les données de Vanda Research.

Les investisseurs privés se sont délestés d'environ 89,1 millions de dollars d'actions AMD lundi, ce qui représente le mouvement le plus important sur une journée depuis avril 2023, alors que l'action a enregistré son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le mois d'avril.

Les actions AMD ont bondi après que le fabricant de puces a signé un accord pluriannuel en vertu duquel il fournira des puces d'IA à OpenAI et donnera au créateur de ChatGPT l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % de la société.

Wall Street a semblé optimiste sur ce développement, plusieurs courtiers ayant relevé leur objectif de prix sur l'action et Jefferies ayant relevé sa note de "hold" à "buy".

Le rallye semble se poursuivre mardi, le titre gagnant 6,2 % dans les premières heures de cotation.

(Shashwat Chauhan)

*****

POUR LES AUTRES POSTS DE MARDI SUR LES MARCHÉS EN DIRECT LES CONTRATS À TERME AMÉRICAINS SONT EN HAUSSE ET SE CONCENTRENT SUR LES INTERVENANTS DE LA FED CLIQUEZ ICI AUCUNE NOUVELLE N'EST BONNE POUR LE DOLLAR CLIQUEZ ICI ALORS QUE LES MARCHÉS SE REDRESSENT, CITI SIGNALE UN RISQUE DE PRISE DE BÉNÉFICES SUR LE NASDAQ CLIQUEZ ICI LES ACTIFS FRANÇAIS REPRENNENT LEUR SOUFFLE, MAIS L'INCERTITUDE RÈGNE CLIQUEZ ICI LE STOXX DÉGRINGOLE ALORS QUE LES MINIÈRES ET LA SANTÉ PÈSENT CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: UN DÉPART EN DEMI-TEINTE EN PERSPECTIVE, LES TRADERS SE CONCENTRENT SUR LA FRANCE CLIQUEZ ICI LA MOROSITÉ S'ACCENTUE À PARIS CLIQUEZ ICI