Les investisseurs font perdre 2 500 milliards de dollars au Nasdaq alors qu'un “tsunami bleu” ravive les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute efface 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière de l'indice Nasdaq 100, qui regroupe les grandes capitalisations

* L'indice des fabricants de puces s'effondre de 12 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de six mois

* Le développement des centres de données pourrait être menacé après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat

* CoreWeave s'effondre de 10 % alors que les spreads de défaut de crédit à cinq ans atteignent un niveau record

(Mise à jour de l'article pour modifier le premier paragraphe et le titre)

par Niket Nishant et Caroline Valetkevitch

Le Nasdaq, porté par les valeurs technologiques, a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis le “Jour de la Libération” en avril 2025, effaçant des milliers de milliards de valeur boursière sur fond de craintes d’un renforcement de la surveillance de l’IA, en particulier concernant la construction de centres de données, après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le Nasdaq Composite a chuté de 5,5 % en raison des craintes des investisseurs que la victoire écrasante du Parti démocrate aux élections de mi-mandat ne freine l’expansion des infrastructures d’IA et ne contraigne les petites entreprises, dont la capacité à lever des fonds est déjà limitée par la hausse des taux d’intérêt et le resserrement des conditions financières, à faire face à une situation difficile.

C'était le deuxième jour consécutif de ventes massives sur les titres liés à l'IA et la cinquième baisse de plus de 500 points de l'indice Nasdaq Composite .IXIC depuis la mi-octobre, le secteur de l'IA, jusqu'alors en plein essor, faisant l'objet d'une surveillance accrue depuis plusieurs semaines.

“Le principal enseignement de ces élections, notamment avec la victoire des démocrates dans de nombreux États, est que le ralentissement de la construction de centres de données est le véritable thème clé qui va perdurer”, a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut.

Le Nasdaq Composite est désormais en phase de correction, après avoir perdu près de 12 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre. Une correction est définie comme une baisse de 10 % par rapport à un pic récent.

De nombreux analystes ont estimé que l’ampleur des baisses laisse présager de nouvelles ventes, qui devraient débuter dès les séances de vendredi sur les marchés asiatiques. Le Nikkei japonais .N225 et le Kospi sud-coréen .KS11 ont progressé de plus de 20 % cette année, mais ils ont fortement chuté à la suite de la déroute des actions des centres de données mercredi.

Certains analystes se sont demandé si l’ampleur de cette chute pourrait affecter le calendrier de l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic, prévue cet automne, car tout retard risquerait d’amplifier le sentiment du marché.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont indiqué que les baisses observées dans des secteurs autrefois très dynamiques, tels que les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, n’étaient pas tout à fait surprenantes, compte tenu de l’ampleur des hausses antérieures de nombreuses actions et des inquiétudes financières qui pèsent sur les entreprises de “néocloud” telles que Nebius NBIS.O et CoreWeave CRWV.O depuis la hausse des taux d’intérêt américains à la fin de l’été.

Les actions des fabricants de puces et des entreprises du “néocloud” ont enregistré les baisses les plus importantes jeudi, reflétant les craintes que les projets de construction de centres de données, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ne subissent des retards. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 12 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois. Nvidia NVDA.O a perdu 9 % et Advanced Micro AMD.O a plongé de 17 %.

L’indice VIX, baromètre de la peur à Wall Street qui mesure les fluctuations de prix attendues, a enregistré sa plus forte hausse depuis décembre 2024.

DES PERTES IMPORTANTES DANS UN SECTEUR AUTREFOIS EN PLEINE EFFERVESCENCE

Les hyperscalers, qui avaient résisté à la vague de ventes du secteur de l’IA mercredi, ont également reculé. Amazon.com

AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont chacune perdu 2,2 %. L’indice Nasdaq 100, composé des plus grandes valeurs de l’indice global, a chuté de 6,4 %, effaçant 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Ces ventes suggèrent que les investisseurs commencent à prendre en compte la montée de l’opposition locale à l’implantation de centres de données, certains analystes estimant que les marchés n’ont pas encore pleinement intégré les coûts que cela impose aux collectivités américaines.

“Il y aura beaucoup de résistance face à l’implantation géographique de ces centres de données dans le voisinage immédiat de certains, ce qui mettra à rude épreuve le réseau électrique et les réseaux d’approvisionnement en eau”, a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. “Bien qu’un certain nombre de centres de données aient déjà été approuvés, il en reste encore beaucoup à autoriser. Le chemin sera semé d’embûches pour obtenir ces autorisations à venir.”

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30 % des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels arrêts de construction, ce qui pèse sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

Les tensions politiques affectent un secteur de l’IA déjà fragilisé par les inquiétudes concernant le retour sur investissement des sommes colossales injectées dans cette technologie.

LES GAGNANTS DE L’IA S’EFFONDENT

La société de “néocloud” CoreWeave CRWV.O , devenue un baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses et à l’endettement massifs liés à l’IA, a chuté de 10 %. Ses spreads sur les swaps de défaut de crédit à 5 ans

CRWV5YUSAX=MG , qui mesurent les anticipations du marché quant à un éventuel défaut, se sont élargis pour atteindre un niveau record de 1.267,9 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Les écarts sur les swaps de défaut de crédit à 5 ans d’Intel

INTC.O INTC5YUSAX=MG ont également atteint un niveau record de 149,7 points de base.

Nebius NBIS.O , une autre entreprise spécialisée dans le “néocloud”, a chuté de 15 %. Les actions de ces deux sociétés ont perdu la moitié de leur valeur, voire plus, depuis que l’indice Nasdaq Composite a atteint un niveau record le 6 octobre.

“Le marché passe de la promesse de l’IA au prix de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

“Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences.”

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun chuté de plus de 14 %.

Cette baisse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a chuté de 7,4 %, tandis que Constellation Energy CEG.O a reculé de 2,5 %.

Microsoft MSFT.O a reculé de 3,6 %. Selon Bloomberg News, la société renforce actuellement la supervision de certains projets de centres de données menés par Nebius, IREN et Nscale.