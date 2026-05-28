Les investisseurs étrangers achètent des actions japonaises pour la huitième semaine consécutive, portés par l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions japonaises pour la huitième semaine consécutive jusqu'au 23 mai, alors que les cours du pétrole baissaient et que les titres liés à l'IA progressaient grâce à des perspectives de demande solides.

Les investisseurs étrangers ont investi 1.080 milliards de yens nets (6,77 milliards de dollars) dans les actions japonaises au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 mai, soit une hausse de près de 14% par rapport aux 948,4 milliards de yens d'achats nets de la semaine précédente, selon les données publiées jeudi par le ministère des Finances.

Le secteur technologique a attiré les investissements, Nvidia NVDA.O ayant prévu une demande exceptionnelle pour ses puces IA phares la semaine dernière.

L'investisseur dans l'IA SoftBank Group 9984.T a bondi de 17,62% la semaine dernière, tandis que le concepteur de puces Socionext 6526.T a progressé de 12,26%.

Les investisseurs étrangers ont injecté près de 11.700 milliards de yens dans les actions japonaises depuis le début de l'année, contre environ 742,1 milliards de yens d'achats nets au cours de la même période l'année dernière.

Les obligations japonaises à long terme ont enregistré des achats nets de 1.350 milliards de yens après des sorties de capitaux de 1.030 milliards la semaine précédente, la vague de ventes d'obligations s'étant atténuée et les rendements plus élevés ayant attiré les investisseurs.

Les investisseurs étrangers ont toutefois cédé 2.220 milliards de yens d'instruments à court terme, leur plus forte cession depuis le 28 mars.

Par ailleurs, les investisseurs japonais ont retiré 358,7 milliards de yens nets des actions étrangères, enregistrant leur troisième vente nette hebdomadaire sur quatre.

Ils ont toutefois investi un montant marginal de 10,3 milliards de yens dans des obligations étrangères à long terme, prolongeant ainsi leurs achats pour la quatrième semaine consécutive.

($1 = 159,5300 yens)