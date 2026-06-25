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Les investisseurs et Oddo BHF saluent l'annonce de Volkswagen
information fournie par AOF 25/06/2026 à 11:11

(Zonebourse.com) - Volkswagen ( 2,88%, à 78,21 euros) se distingue à Francfort, après la conclusion d'un accord d'exclusivité pour céder 51% du capital d'Everllence à Bain Capital, tout en conservant 49% à moyen terme.

Everllence, anciennement MAN Energy Solutions, est un fournisseur mondial de premier plan moteurs marins et de moteurs de centrales électriques, ainsi que de grandes pompes à chaleur. La société emploie 16 000 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel de 4,9 milliards d'euros.

L'opération, réalisée sous la forme d'un LBO (leveraged buy-out), une acquisition avec effet de levier, devrait rapporter environ 7,4 MdsEUR à Volkswagen. La décision concernant l'utilisation de ces fonds sera prise ultérieurement. L'opération vise à renforcer significativement la situation financière du constructeur automobile allemand dans le cadre de sa transformation, tout en rationalisant son portefeuille d'investissements.

Oddo BHF donne son avis

Pour Oddo BHF, à première vue, la transaction annoncée confirme une monétisation dans le haut des attentes. Dans le détail, le broker estime que "ce dénouement combine un apport immédiat de trésorerie et un renforcement du bilan, tout en maintenant une exposition à un actif désormais plus endetté, optimisant ainsi à la fois la cristallisation de la valeur et les options futures".

Les analystes s'interrogent désormais sur l'allocation de ces liquidités, même si la direction de VW a clairement indiqué que l'amélioration de la situation financière restait l'objectif principal. Ils estiment également que le marché va chercher à savoir si d'autres mesures d'optimisation du portefeuille sont à l'étude, notamment une baisse potentielle de la participation dans Traton, afin d'en augmenter le flottant.

Enfin, Oddo BHF rappelle que de récents articles de presse indiquaient une convergence des offres autour d'une valeur d'entreprise d'environ 8,5 MdsEUR. La différence entre ce montant et les 7,4 MdsEUR de liquidités annoncés ne traduit pas un prix inférieur, mais découle de la structure de l'opération. Les analystes expliquent : "les chiffres de l'enchère font référence à la valeur d'entreprise, tandis que le produit de la vente correspond au montant en numéraire reçu pour la participation de 51% dans le capital (equity) dans le cadre d'un LBO. Cela implique qu'une part significative de la valorisation est financée par de la dette logée au niveau d'Everllence, augmentant de fait l'effet de levier par rapport à une détention exclusive par Volkswagen".

La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre sur l'action du constructeur automobile allemand, avec une cible de cours de 95 EUR, soit un potentiel de hausse d'environ 25%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 11:11:00.

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