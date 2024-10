"Les investisseurs devraient privilégier la prudence et la flexibilité " (Pimco)

(AOF) - "Les économies semblent aujourd'hui avoir renoué avec la "normalité" qui prévalait en 2019, avant les chocs provoqués par la pandémie. Pourtant, les taux directeurs demeurent élevés. Alors que les banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt pour les porter à des niveaux plus neutres, la grande question est de savoir quel rythme elles adopteront et ce qu'elles considèrent comme des niveaux " normaux", introduisent Tiffany Wilding, Directeur général, Économiste et Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, dans le cadre des dernières perspectives économiques mondiales de Pimco.

Les deux économistes de Pimco ajoutent que les facteurs à l'origine de la bonne santé relative de l'économie américaine sont en train de s'estomper. Cette évolution laisse entrevoir un certain recouplage avec le reste du monde et de nouveaux progrès dans le contrôle de l'inflation.

Et de poursuivre : "Les économies des États-Unis et d'autres pays semblent prêtes à réaliser le rare exploit d'un atterrissage en douceur (croissance et inflation modérées sans récession). Mais il existe des risques, tels que les prochaines élections américaines et leurs implications en termes de droits de douane, de commerce, de politique budgétaire, d'inflation et de croissance économique. D'importants déficits budgétaires subsisteront probablement, limitant le potentiel de nouvelles mesures de relance budgétaire et accroissant les risques économiques".

Avant de conclure : "Dans un contexte marqué par le ralentissement des économies développées et l'émergence de conflits commerciaux et géopolitiques potentiels, les investisseurs devraient privilégier la prudence et la flexibilité dans le positionnement de leurs portefeuilles."