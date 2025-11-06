Les investisseurs de Tesla votent en faveur d'une rémunération de 878 milliards de dollars pour Musk - mais ce n'est pas tout

Les actionnaires de Tesla TSLA.O décideront jeudi s'ils acceptent de payer au directeur général Elon Musk jusqu'à 878 milliards de dollars, le salaire le plus élevé de l'histoire pour un dirigeant, et de loin.

Mais ce vote très médiatisé n'est qu'une des nombreuses propositions qui pourraient remodeler l'avenir du fabricant de véhicules électriques, qu'il s'agisse du pouvoir du conseil d'administration ou de la question de savoir si Tesla devrait investir dans l'entreprise d'intelligence artificielle de Musk, xAI.

Les résultats du vote sur les rémunérations sont attendus lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi après-midi à l'usine de la société à Austin, au Texas.

L'adoption de ce jour de paie constituerait un vote de confiance dans le leadership de M. Musk et dans sa vision de la transformation de l'entreprise en un géant de l'intelligence artificielle et de la robotique. Un rejet pourrait créer des turbulences.

Voici les principales propositions sur lesquelles les actionnaires sont appelés à se prononcer:

JUSQU'À 878 MILLIARDS DE DOLLARS POUR MUSK

Le plan de rémunération proposé pour Musk exige que Tesla atteigne un certain nombre de bénéfices et de jalons opérationnels, tels que la livraison de 20 millions de véhicules au cours des dix prochaines années et la mise en service d'un million de robotaxis sur les routes. Parallèlement, l'action Tesla doit augmenter et atteindre de nouveaux seuils de valorisation. L'entreprise, qui vaut actuellement plus de 1 500 milliards de dollars, devrait atteindre des niveaux allant de 2 000 milliards de dollars à 8 500 milliards de dollars.

L'adoption de la loi est largement attendue, étant donné que Musk est autorisé à exercer les droits de vote liés à sa participation d'environ 15 %. Il n'a pas voté sur les questions de rémunération lorsque l'entreprise était constituée dans le Delaware, mais elle a déménagé au Texas. Les partisans du projet affirment que les objectifs de M. Musk sont très ambitieux et que les investisseurs ont tout à gagner à ce qu'il les atteigne.

Toutefois, certains grands investisseurs, dont le fonds souverain norvégien et d'autres conseillers en matière de procuration, se sont opposés à ce programme, le qualifiant d'excessif. Le conseil d'administration de Tesla a déclaré que M. Musk pourrait démissionner si le plan de rémunération n'était pas approuvé.

Le conseil d'administration de Tesla avait déclaré que M. Musk pourrait démissionner si le plan de rémunération n'était pas approuvé. Les investisseurs voteront également sur une proposition qui permettrait à Musk de recevoir un package de remplacement si le tribunal rejetait finalement l'ancien plan.

investissement xAI

Les investisseurs examineront également une proposition visant à ce que Tesla investisse dans la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, xAI. M. Musk a déclaré publiquement qu'il pensait que Tesla devrait soutenir l'entreprise.

Le conseil d'administration n'a pas approuvé ce projet. Les investisseurs devront décider si un tel rapprochement ferait progresser les ambitions de Tesla en matière d'intelligence artificielle ou s'il aggraverait les conflits d'intérêts potentiels à mesure que les frontières entre les entreprises de Musk s'estompent.

VOTE À LA SUPERMAJORITÉ

Les actionnaires sont également invités à supprimer l'exigence de vote à la supermajorité de Tesla et à la remplacer par une norme de majorité simple.

Tesla a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de supprimer sa règle de vote à la majorité absolue. Des propositions contraignantes visant à supprimer cette exigence ont été soumises aux actionnaires en 2019, 2021 et 2022, mais elles n'ont pas atteint les deux tiers des actions en circulation nécessaires pour être approuvées.

Certains investisseurs craignent que l'assouplissement du seuil ne renforce l'influence de M. Musk sur la société. Le résultat montrera jusqu'où les actionnaires sont prêts à aller pour remodeler la gouvernance d'entreprise de Tesla.

NEUTRALITÉ POLITIQUE

Les investisseurs voteront sur une proposition d'actionnaire demandant à Tesla d'adopter une politique officielle de neutralité politique.

Cette mesure interdirait à l'entreprise et à ses dirigeants de s'engager dans des activités partisanes et confierait la surveillance à un comité du conseil d'administration. Les administrateurs de Tesla s'opposent à ce projet, affirmant que les politiques existantes garantissent déjà une divulgation et une responsabilité appropriées.

La proposition sert à tester le sentiment des investisseurs à l'égard du franc-parler de M. Musk et des risques de réputation qui peuvent en découler. M. Musk a fortement soutenu le président américain Donald Trump, s'aliénant ainsi certains acheteurs de voitures.