Les investisseurs dans les énergies renouvelables se mobilisent pour la vente aux enchères de batteries au Brésil, mais mettent en garde contre les risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leticia Fucuchima

Les principaux investisseurs internationaux dans les énergies renouvelables se bousculent pour participer à la première vente aux enchères de batteries au Brésil, annoncée mercredi par le gouvernement, ce qui renforce l'espoir que les unités de stockage obtiennent les ressources financières nécessaires pour acheter de l'électricité aux producteurs d'énergies renouvelables du pays, qui connaissent des difficultés.

Les projets d'énergie solaire et éolienne ont subi des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars ces dernières années car l'électricité excédentaire n'a pas été utilisée.

La vente aux enchères visant à acquérir des batteries pour le secteur électrique du pays, avec une demande estimée à au moins 2 gigawatts (GW), a été ajoutée au calendrier du gouvernement pour décembre, après deux ans de promesses et de nombreux préparatifs de la part des entreprises.

"Nous avons déjà obtenu les permis environnementaux pour les projets de batteries et achevé les études techniques et électriques", a déclaré Andre Flores, responsable brésilien des investissements dans l'énergie et la transition chez Brookfield

BAM.N . "Si une enchère avait lieu aujourd'hui, nous serions prêts."

Le dirigeant de la société canadienne de gestion d'actifs a indiqué que les batteries constituaient le principal axe d'investissement de Brookfield Renewable cette année, et que le Brésil était la "pièce manquante" du portefeuille de la division.

Brasol, qui compte parmi ses actionnaires BlackRock BLK.N et Siemens SIEGn.DE , est un autre investisseur de premier plan intéressé par l’enchère.

La société, qui propose des solutions énergétiques telles que la production solaire distribuée, dispose d’une équipe d’une cinquantaine de personnes travaillant quotidiennement pour permettre sa participation à l’enchère.

Diogo Zaverucha, directeur du stockage d'énergie chez Brasol, a déclaré que son équipe avait développé des projets de batteries à travers le Brésil avant l'annonce officielle du gouvernement et s'était rendue sur plusieurs marchés clés où des projets sont déjà opérationnels, comme la Chine, afin de renforcer les négociations avec les fournisseurs et les bailleurs de fonds.

"Une participation sérieuse et mûrement réfléchie à l'appel d'offres nécessite beaucoup de temps, de planification et d'investissement", a-t-il déclaré.

Au-delà des opérateurs de batteries, l’enchère a également mobilisé des fabricants, notamment chinois, qui voient dans le marché brésilien une opportunité de décrocher des commandes pour une industrie confrontée à une offre excédentaire.

La société chinoise Sungrow 300274.SZ , fournisseur d’équipements d’énergie renouvelable, mise sur le potentiel du Brésil en matière de batteries depuis 2020, a déclaré Mauro Basquera, directeur technique de la société pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et l’énergie solaire en Amérique latine.

Malgré l'engouement pour cette enchère, les investisseurs ont souligné un risque lié au mode de financement de ces achats. En vertu d'une loi approuvée par le Congrès l'année dernière, les coûts devraient être supportés par les producteurs d'électricité, ce qui pourrait donner lieu à des litiges juridiques.