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Les investisseurs d'OpenAI remettent en question l'évaluation de 852 milliards de dollars alors que la stratégie change, selon le FT
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 06:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'évaluation d'OpenAI à 852 milliards de dollars fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses propres bailleurs de fonds, alors que le groupe se concentre sur le marché des entreprises et s'attaque à la concurrence d'Anthropic, a rapporté le Financial Times mardi.

Certains investisseurs d'OpenAI ont déclaré au FT que les changements pourraient rendre l'entreprise vulnérable face à Anthropic et à la résurgence de Google, alors qu'elle se prépare à une introduction en bourse dès cette année.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

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