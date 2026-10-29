Les investissements liés à l'IA et la consommation ont probablement stimulé la croissance économique américaine au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le produit intérieur brut devrait progresser de 3,2 %

* Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises liés à l'IA ont probablement été les principaux moteurs de la croissance

* Le déficit commercial a probablement pesé sur le PIB pour le quatrième trimestre consécutif

* Les stocks ont probablement contribué à la croissance

par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine s'est probablement accélérée au troisième trimestre, la résilience des dépenses de consommation et les investissements des entreprises liés à l'IA ayant largement compensé l'impact de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit au Moyen-Orient.

Cette vigueur attendue contrasterait fortement avec l’évaluation pessimiste de l’économie par les ménages, reflétée par les taux d’approbation historiquement bas du président Donald Trump et par une forte détérioration du sentiment des consommateurs . Le ministère du Commerce publiera jeudi son estimation préliminaire du produit intérieur brut du troisième trimestre, moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat de mardi, qui détermineront la composition du Congrès.

"Les gens sont très mécontents des prix élevés de l’énergie et des denrées alimentaires, et pourtant les fondamentaux pour les consommateurs restent satisfaisants", a déclaré Gus Faucher, économiste en chef chez PNC Financial. "Nous continuons d’enregistrer une croissance de l’emploi, des hausses salariales, et le marché boursier solide soutient les dépenses des ménages à hauts revenus en particulier; les consommateurs continuent donc d’augmenter leurs dépenses à un rythme assez soutenu."

Le PIB devrait avoir progressé à un taux annualisé de 3,2 % au dernier trimestre, selon les prévisions d’une enquête de Reuters auprès d’économistes. L’économie avait connu une croissance de 2,2 % au cours du trimestre d’avril à juin. Toutefois, cette enquête a été réalisée avant la publication, mercredi, du rapport sur les indicateurs économiques avancés de septembre, qui a révélé un creusement du déficit commercial des biens , la forte demande de biens d’équipement liée à l’essor des dépenses en IA ayant propulsé les importations à un niveau record.

Les économistes ont estimé que le déficit commercial avait retiré au moins 4 points de pourcentage à la croissance du PIB au dernier trimestre. Mais cet effet négatif a probablement été atténué par les investissements liés à l’IA, les dépenses des entreprises en équipements devant avoir enregistré un troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

L’IA a sans doute également contribué aux dépenses liées aux produits de propriété intellectuelle. Les stocks devraient également avoir contribué à la croissance du PIB au cours du dernier trimestre.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la hausse des coûts des projets d’IA à long terme dont le retour sur investissement est incertain. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en IA, ce qui constitue un risque baissier potentiel pour les dépenses d’équipement. Les économistes ne s’attendent toutefois pas à ce que cela freine l’économie.

"On observera probablement davantage de prudence en matière d’investissement dans l’IA, mais la dynamique sous-jacente reste assez forte", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. "Les investissements liés à l’IA devraient rester un pilier essentiel de l’activité économique américaine, même s’il existe certains risques de ralentissement et des interrogations quant au retour sur l’ensemble de ces investissements."

L’économie progresse à un rythme bien supérieur à ce que certains responsables de la Réserve fédérale considèrent comme le taux de croissance non inflationniste, soit environ 2%. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence , dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%, tout en reconnaissant que l’inflation "reste élevée".

Les économistes s’attendaient à ce que la Fed relève ses taux en décembre. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux journalistes que "l’activité économique progresse à un rythme soutenu", soulignant que "bien que des incertitudes subsistent, en partie en raison des développements géopolitiques, la consommation intérieure s’est montrée résiliente".

DES DÉPENSES DE CONSOMMATION SOLIDES SONT PRÉVUES

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, devraient avoir progressé à un rythme supérieur à 3,0% après avoir enregistré une croissance de 3,8% au deuxième trimestre. Le nombre historiquement bas de licenciements et un niveau modéré d’embauche contribuent à soutenir les dépenses, même si les hausses salariales ont parfois été à la traîne par rapport à l’inflation.

Les ménages épargnent moins et puisent dans leurs économies pour financer leurs dépenses. Les prix moyens de l’essence se maintenant au-dessus de 4 dollars le gallon alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran s’éternise, les économistes s’attendaient à ce que les dépenses de consommation reculent.

"Il semble que les ménages aient estimé, lorsque le conflit a éclaté en début d’année, que la flambée des prix de l’énergie serait essentiellement temporaire", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets. "Cette analyse pourrait s’avérer erronée, et les consommateurs pourraient donc devoir, à un moment donné, se serrer la ceinture."

La hausse des taux hypothécaires due au conflit au Moyen-Orient aurait replongé l’investissement résidentiel en phase de contraction au cours du dernier trimestre. La hausse des coûts d’emprunt a éclipsé la modération des prix de l’immobilier, rendant l’accès à la propriété inaccessible aux jeunes adultes.

La construction de logements est également freinée par des pénuries de terrains et de main-d’œuvre dans un contexte de durcissement de la politique d’immigration, ainsi que par la hausse des prix des matériaux due aux droits de douane sur les importations. La construction de centres de données destinés à soutenir l’intelligence artificielle a probablement stimulé les investissements des entreprises dans les structures non résidentielles après une stabilisation au deuxième trimestre. Un rebond des dépenses publiques est attendu.

Un indicateur de la demande intérieure, qui exclut les stocks, le commerce extérieur et les dépenses publiques, devrait avoir bondi au dernier trimestre. Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux ont progressé de 4,6% au deuxième trimestre.

"Dans l’ensemble, l’économie progresse à un rythme satisfaisant, mais les principaux facteurs sont un boom des investissements lié à l’IA et une consommation tirée principalement par la hausse de la valeur des actions", a déclaré Dean Baker, économiste senior au Center for Economic and Policy Research. "On ne sait pas combien de temps cela pourra durer, mais ce n’est pas une situation très stable, ni très positive pour la plupart des travailleurs."