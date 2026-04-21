Les investissements dans l'espace atteignent un niveau record au premier trimestre, alors que l'introduction en bourse de SpaceX stimule le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La taille moyenne des transactions a presque doublé, grâce au tour de table de Saronic (1,75 milliard de dollars)

* L'Amérique du Nord domine le financement, mais l'Europe et l'Asie connaissent également une forte croissance des investissements

* Les capitaux ciblent de plus en plus les infrastructures spatiales telles que les stations et les centres de données

(Ajout d'un graphique) par Akash Sriram

Les investissements mondiaux dans les entreprises spatiales ont atteint un niveau record au premier trimestre 2026, grâce à l'augmentation des financements de fin de cycle et à l'enthousiasme croissant des investisseurs après les débuts de SpaceX sur le marché public, selon les données de la société d'investissement Seraphim Space publiées mardi.

Le financement a atteint 7,95 milliards de dollars au cours du trimestre, soit près du double des 3,93 milliards de dollars du trimestre précédent, poussant l'investissement sur 12 mois à un niveau record de 18,8 milliards de dollars.

Le nombre de transactions a également augmenté avec 159 opérations, ce qui porte le total annuel à un niveau record de 654.

L'augmentation du déploiement de capitaux a été largement attribuée à l'augmentation de la taille des chèques plutôt qu'à une forte augmentation du volume des transactions, la taille moyenne des transactions étant passée de 35,1 millions de dollars au quatrième trimestre à 68 millions de dollars. La transaction la plus importante a été le tour de table de 1,75 milliard de dollars de la société américaine Saronic, l'un des plus gros financements spatiaux jamais enregistrés, selon le rapport.

"Le marché d'aujourd'hui est clairement orienté vers le risque, les capitaux se déplaçant rapidement vers les leaders de la catégorie", a déclaré Lucas Bishop, associé en investissement chez Seraphim Space, soulignant une convergence de vents porteurs, y compris les dépenses de défense, les ambitions lunaires renouvelées et l'anticipation des investisseurs autour de l'introduction en bourse de SpaceX.

Une introduction en bourse de SpaceX pourrait constituer un événement de liquidité historique pour les premiers investisseurs et les employés, tout en créant une référence en matière d'évaluation, améliorant ainsi la visibilité de sortie pour les entreprises spatiales financées par le capital-risque. Le fabricant de fusées d'Elon Musk organisera une journée d'analystes mardi, a rapporté Reuters au début du mois.

L'Amérique du Nord a représenté environ 70 % du financement total au premier trimestre, tandis que l'Europe a enregistré sa meilleure performance depuis 2022 et que l'Asie a contribué à hauteur de plus de 1,2 milliard de dollars.

L'investissement s'est notamment déplacé au-delà des communications par satellite traditionnelles, avec un flux de capitaux nettement plus important dans les segments émergents tels que l'infrastructure spatiale, y compris les stations spatiales et les centres de données, ce qui reflète un élargissement du marché adressable du secteur.

Des événements récents ont également mis en évidence l'élan continu de la connectivité par satellite, Amazon AMZN.O ayant déclaré la semaine dernière qu'elle allait acquérir Globalstar GSAT.O pour un montant de 11,6 milliards de dollars.